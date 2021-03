L’échec politique du confinement du troisième type

Qu’en est-il du sens accordé à la « logique d’anticipation » qui devrait être comprise comme une capacité d’assumer une responsabilité politique, plutôt que de s’essayer à d’illusoires promesses dont il était évident qu’elles étaient intenables ? Je crains, ne serait-ce qu’à l’analyse des réactions consternées suscitées par la construction d’un confinement de troisième type qui est entré en vigueur dans 16 départements ce vendredi soir, que nous ne puissions plus adhérer à cette gouvernance impromptue. Sa crédibilité ainsi que sa pertinence sont une fois encore démenties par la réalité.

Une logique d’anticipation

« Et voici qu’aujourd’hui où la France, à la suite de l’occupation totale, est entrée en bloc dans le silence avec sa cargaison, comme un navire tous feux éteints dont on ignore s’il survit ou non aux périls de mer, le sort de chacun de ceux que j’aime me tourmente plus gravement qu’une maladie installée en moi. Je me découvre menacé dans mon essence par leur fragilité. (1) »

Certes, les circonstances actuelles diffèrent du désastre des années sombres de l’oppression nazie évoquées par Antoine de Saint-Exupéry dans sa Lettre à un otage. Toutefois, comme chacun d’entre nous « je me découvre menacé dans mon essence par leur fragilité ». Celle des plus vulnérables face à la pandémie, mais aussi celle dont témoigne des affirmations invraisemblables.

Quand les responsables de l’État s’acharnent à vouloir nous donner à croire que ce troisième confinement intervient au juste moment et que rien n’aurait permis de l’éviter. Jeudi, le Premier ministre Jean Castex affirmait ainsi de manière péremptoire que le pari présidentiel du 29 janvier opposé à toute idée de confinement, pourtant préconisé le jour même par le Conseil scientifique Covd-19, s’était avéré justifié : « C’était la bonne décision car si nous avions dû confiner alors, dans une logique d’anticipation, nous aurions infligé au pays un confinement de probablement trois mois. Cela aurait été excessif et insupportable » […] « les prévisions de certains modèles (qui) indiquaient un emballement de l’épidémie dès la mi-février, ce qui ne s’est pas produit. » En atteste, de manière contradictoire, le « Tableau de bord de l’épidémie en chiffres » proposé par Santé publique France le 18 mars 2021 : 91 706 décès (+274 en 24h), 4 181607 cas confirmés (+34 998 depuis la veille), 10 241 nouvelles hospitalisations sur les 7 derniers jours, 2 259 admissions en soins critiques (dont 1553 en réanimation).

Qu’en est-il du sens accordé à la « logique d’anticipation » qui devrait être comprise comme une capacité d’assumer une responsabilité politique, plutôt que de s’essayer à d’illusoires promesses dont il était évident qu’elles étaient intenables ? Je crains, ne serait-ce qu’à l’analyse des réactions consternées suscitées par la construction d’un confinement de troisième type qui est entré en vigueur dans 16 départements vendredi soir, que nous ne puissions plus adhérer à cette gouvernance impromptue. Sa crédibilité ainsi que sa pertinence sont une fois encore démenties par la réalité.

Il aura fallu un an pour que le président de la République admette que « le maitre du temps, c’est le virus, malheureusement ». En quelques heures, plus agiles que nos décideurs, ceux qui disposaient des moyens nécessaires ont fait l’assaut de la SNCF et des compagnies aériennes pour quitter les lieux soumis au confinement. Comme ce fut le cas avant le 17 mars 2020. « Malheureusement » il faudra revivre un confinement sur une durée indéterminée, et plus encore avec des conséquences indéterminables car rien ne permet d’être assuré qu’il sera accepté et plus encore qu’il aura été anticipé.

Il n’est plus l’heure de faire l’inventaire des décisions qui depuis le début de la pandémie sont prises et assumées dans le huis-clos d’un pouvoir qui nous ramène au statut d’otage. Le combat qu’il nous faut mener ensemble aujourd’hui en pleine crise et demain pour rebâtir ce qui aura été saccagé, devrait nous reconnaître une dignité démocratique. Je ne suis pas certain que l’on se satisfasse très longtemps encore d’une parole politique non seulement qui « n’imprime plus », mais qui « sonne faux ».

La dignité démocratique

Dans son remarquable avis du 11 mars 2021, « Anticiper et différencier les stratégies pour sortir des phases aigües de l’épidémie », le Conseil scientifique Covid-19 nous donne une leçon de ce qu’est l’intelligence politique d’une situation de crise aussi redoutable et complexe que celle que nous vivons. Au-delà d’une étude scientifique rigoureuse qui présente, de manière incontestable, un état actualisé de la situation, le propos de l’instance concerne aussi l’intimité et le quotidien des conditions de vie de notre société. Il ne se contente pas d’évaluer et de proposer des lignes d’action en termes d’arbitrages politiques. Ses approches donnent à comprendre les multiples composantes humaines et sociales d’une pandémie. Elles permettent d’identifier les enjeux et les urgences qui conditionnent la pertinence et la recevabilité des choix publics envisageables. « C’est un défi collectif qui nous est posé, c’est une réponse collective qui doit continuer, plus que jamais, à être apportée. […] Rappelons ici que l’acceptabilité sociale de mesures de restriction est un élément fondamental dans une société lasse et interrogative après un an de crise sanitaire. » Comment comprendre ce « défi politique » dont certains considèrent qu’il ne peut être assumé qu’au sommet de l’État, et se décline par la mise en œuvre de mesures édictées souvent de manière abrupte et erratique lorsque les circonstances fixent leurs propres règles ?

La dignité démocratique impose « une réponse collective qui doit continuer, plus que jamais, à être apportée ». Alors que sans autre perspective tangible que la stratégie vaccinale et les beaux jours que l’on espère néfastes à la dynamique pandémique, la fatalité du confinement n’a pas pu être conjurée, sommes-nous préparés et capables de vivre encore quelques mois des moments chaotiques ? Car il est évident que cette modélisation du confinement de troisième génération relève de l’exigence d’un délicat équilibre à viser entre les contraintes de santé publique et le souci d’une juste mesure dans les contraintes relatives aux libertés publiques ainsi que la soutenabilité psycho-sociale d’épisodes successifs et répétitifs dont on ignore qu’elle en sera l’issue.

La prééminence du volontarisme politique (en tant d’aspects incantatoires) sur les préconisations scientifiques aura suscité une contestation de l’expertise, sans pour autant nous permettre de constater aujourd’hui le bien fondé d’un pari présidentiel perdu dont se révèle le caractère excessivement hasardeux. Avoir, pour des raisons contestables, décrédibilisé la parole des professionnels de santé qui, sur le front, observaient la discordance entre les prophéties gouvernementales et les défis qui s’imposaient à eux dans un contexte d’exercice à nouveau dégradé, est une erreur lourde de conséquences. Où se situe la vérité, sur quelle base fonder et hiérarchiser une stratégie, dès lors que la politique tente d’imposer ses interprétations du réel en dépit de constats que chacun tire de sa propre expérience ?

Nous aurions pu attendre une approche plus éclairée et enfin démocratique du processus décisionnel. Désormais nous sommes condamnés à la position des otages, dans l’attente des annonces qui seront distillées dans les jours prochains, nous soumettant à un processus inexorable dont aucune instance ne porterait la moindre responsabilité.

Les valeurs défendues par le Conseil scientifique Covid-19

Le dernier avis du Conseil scientifique Covid-19 m’incite à penser que l’erreur aura été de ne pas lui conférer une mission plus engagée dans l’espace public, autre que les quelques interventions de quelques-uns de ses membres. Depuis son installation le 11 mars 2020, il est en effet le garant d’une réflexion libre, argumentée, riche de la pluralité de points de vue qui aboutissent au consensus de résolutions indispensables. Nous aurions pu mieux intégrer les données et les évolutions qui impactent au plus profond la vie de la Nation au même titre que nos existences, si certains points de vigilance ou préconisations émanant du conseil avaient pu faire l’objet d’une concertation publique.

N’étions-nous pas en capacité de discuter ensemble des dilemmes formalisés par le Conseil scientifique, comme l’un de ceux présenté le 11 mars ? : « L’enjeu porte sur le niveau tolérable de circulation du virus : des mesures trop strictes ont en effet un coût économique et social considérable, tandis que des mesures trop lâches ont un coût sanitaire et humain très élevé. » Il aura été apprécié et arbitré en Conseil de sécurité sanitaire avec les conséquences que l’on connaît désormais.

Je suis convaincu que plus tard, lorsque le devoir d’inventaire sera possible, nous contesterons certaines décisions de l’État qui ont été prises en fonction de considérations aléatoires, notamment pour afficher une insoumission politique à un ordre scientifique qui a été déprécié et caricaturé. On constate les effets d’un discours pernicieux opposant les compétences, les âges ou les essentiels, là où une démocratie est forte de sa cohésion et d’une idée du respect que l’on ne dévoie pas de manière inconsidérée.

Dans son récent avis, le Conseil scientifique présente une analyse spécifique de quatre situations de vulnérabilité qui en appellent à une attention particulière ces prochains mois. Elles concernent : les étudiants et les jeunes professionnels, les personnes âgées, les populations précaires, et les personnes souffrant de troubles psychologiques ou psychiatriques. Chacun d’entre nous doit comprendre la part qui lui revient dans l’exigence de mobilisation à laquelle nous invite cet avis « mode d’emploi » qu’il aurait été utile de diffuser, accompagné de fiches pratiques.

Car les domaines identifiés avec tant de justesse justifient des mesures appropriées en ce troisième confinement.

Je pense important de citer un extrait de l’avis tant il est révélateur de ce souci éthique qui est la grandeur d’un avis si différent de ces nombreuses prescriptions administratives qui depuis un an ont trop souvent abrasé la part humaine de nos engagements face à la pandémie. Il est relatif aux personnes les plus dépourvues aux marges de notre société. « A cet égard, l’évacuation de bidonvilles en période épidémique est délétère pour les personnes concernées voire plus largement, dans la mesure où ces situations aboutissent à une précarité accrue et à des interruptions de scolarité et de prises en charge médicales. Un effort collectif important à destination des populations sans domicile fixe et mal logées est nécessaire dans la durée et à différentes échelles, y compris locales, afin de pallier les difficultés accrues par l’épidémie et dans le but de limiter un basculement vers des situations encore plus défavorables, en raison de difficultés liées au logement, à l’emploi, à la maladie ou au contexte social de proximité. »

« La vérité d’hier est morte, celle de demain est encore à bâtir »

Nous voilà embarqués ensemble (selon l’expression que j’emprunte à Blaise Pascal) dans le parcours obscur de semaines incertaines. Nous aurions pu nous y préparer car elles étaient inévitables. N’est-il pas temps de convenir ensemble d’une gouvernance à hauteur des enjeux, digne et respectueuse de notre intelligence collective, de nos capacités d’initiative, de notre impatience à assumer autrement notre destin commun ?

Ces prochaines semaines s’engagent avec une défiance à l’égard des choix qui ont été faits, une inquiétude pour ne pas dire une suspicion à l’égard d’une gouvernance toujours aussi imperturbable dans des affirmations dont elle ne doute pas. Là où il nous est lancé comme argument supérieur que nous avons préservé des semaines essentielles en différant le confinement, rien n’est dit des pertes irrémédiables que provoque, une fois encore, un déficit assumé d’anticipation.

Je reprends à la Lettre à un otage, la formule qui conclura mon propos : « nous risquons de ne plus reconnaître que nous nous hâtons vers le même but. » L’enjeu est de penser ensemble un « même but ». Ma crainte est qu’aujourd’hui nous n’en soyons plus capables, tant que nos politiques n’auront pas compris que « la vérité d’hier est morte, celle de demain est encore à bâtir ».

Antoine de Saint-Exupéry nous propose un chemin de réflexion. « Mais voici qu’aujourd’hui le respect de l’homme, condition de notre ascension, est en péril. Les craquements du monde moderne nous ont engagés dans les ténèbres. Les problèmes sont incohérents, les solutions contradictoires. La vérité d’hier est morte, celle de demain est encore à bâtir. Aucune synthèse valable n’est entrevue, et chacun d’entre nous ne détient qu’une parcelle de la vérité. Faute d’évidence qui les impose, les religions politiques font appel à la violence. Et voici qu’à nous diviser sur les méthodes, nous risquons de ne plus reconnaître que nous nous hâtons vers le même but. »

Emmanuel Hirsch, Professeur d’éthique médicale, Université Paris-Saclay.

Auteur de « Une démocratie confinée : l’éthique quoi qu’il en coûte » – Editions Erès, 4 février 2021.

Coordonnateur de l’ouvrage collectif « Pandémie 2020 – Éthique, société, politique« , Éditions du Cerf.

(1) Antoine de Saint-Exupéry, Lettre à un otage, Paris, Gallimard, 1945.