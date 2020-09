Pandémie 2020 – Ethique, société, politique, sous la direction d’Emmanuel Hirsch – Collectif de 131 auteurs – Editions du Cerf, 8 octobre 2020, 872 Pages

Fin septembre 2020, neuf mois après le début de la pandémie, sommes-nous prêts à affronter une « seconde vague » ? Depuis le confinement et après, avons-nous su tirer les premiers enseignements d’une « crise sanitaire d’ampleur » qui a provoqué sur le plan international un phénomène de déstabilisation et d’effondrement en jeu de dominos ? Qu’avons-nous fait des réponses immédiates et des engagements de terrain, celles des ‘’invisibles’’ qui ont surpris par leur sens du bien commun et de leur inventivité ? Les instances publiques ont-elles amélioré leur processus décisionnel et sommes-nous certains que les bonnes mesures seront adoptées ? Saurons-nous mieux décider si demain il fallait à nouveau procéder au triage entre malades prioritaires du Covid-19 et ceux qui ne bénéficieront pas de traitements pour eux indispensables ? Qu’en sera-t-il des décisions difficiles dans les EHPAD et de la vie au domicile si des confinements ciblés s’imposaient. Entre impératifs économiques et mesures sanitaires, selon quels critères arbitrer les priorités ?

Éthique, société et politique sont impliquées comme ce fut rarement le cas face à une crise qui impacte la vie démocratique et rend inquiétantes les perspectives futures. A-t-on sollicité à leur juste place les professionnels, les associatifs, les chercheurs, les artistes, l’ensemble des instances et des personnes concernées afin de mieux comprendre les enjeux d’une crise complexe qu’il faut désormais envisager sur un long terme ? A-t-on dégagé quelques lignes directrices pour qu’émerge une culture de la crise, une capacité d’en comprendre les défis et d’assumer chacun à sa place une fonction responsable ?

C’est au cœur de la crise qu’une équipe de 131 chercheurs et praticiens rassemblée autour de l’éthicien Emmanuel Hirsch, a décidé d’engager la réflexion. De la philosophie à l’anthropologie, de l’économie à l’épidémiologie, de la sociologie aux sciences politiques et à la psychologie, de l’urbanisme aux technologies du numérique, des pratiques médicales à celles de l’intervention social, ils retracent et analysent ce qu’est l’expérience d’un inattendu qu’il nous faut désormais penser, comprendre, intégrer et surmonter ensemble. L’urgence politique actuelle consiste à créer les conditions favorables aux approfondissements, aux concertations et aux arbitrages afin de mobiliser la société dans la perspective d’objectifs cohérents et soutenables. Une crise sociale sans précédent pourrait constituer l’autre rebond d’une menace pandémique d’une nouvelle ampleur. Comment l’affronter en responsabilité, en référence à des valeurs qui doivent éclairer les décisions.

Cet ouvrage constitue un ensemble d’observations, d’analyses, et de propositions indispensables en temps de pandémie et après. Solliciter ces approches éthiques, sociétales et politique, c’est permettre à chacun d’intervenir à sa juste place en bénéficiant des éclairages nécessaires face à la complexité et à l’évolutivité d’une situation dont on ignore à ce jour quelle en sera l’issue.

Un livre incisif, au cœur de l’engagement, décisif pour comprendre, anticiper, se mobiliser et relever les défis d’une pandémie ou de toute autre crise sanitaire à venir.

