Comment des scientifiques américains et chinois ont fabriqué des coronavirus pendant des années

Le mystère reste entier sur le rôle de la Chine dans la propagation du coronavirus. Vient-il d’un animal ou s’est-il échappé d’un laboratoire ? Nul ne le sait définitivement aujourd’hui tant les frontières chinoises sont hermétiques à ce type d’investigation. Pourtant certains scientifiques commencent à parler et rappellent des faits qui sèment le trouble. C’est le cas du professeur Baric, un éminent virologue américain qui a beaucoup travaillé et échangé pendant des années avec le laboratoire chinois de Wuhan. Pour lui, les lacunes dans la sécurité de cette installation ont potentiellement mené à la catastrophe que nous connaissons aujourd’hui. Et pourtant, c’est lui qui a plaidé pour que le gouvernement américain finance ce labo chinois. Il s’en mord aujourd’hui les doigts. Récit.

Quand une légende de la virologie américaine rencontre la batwoman chinoise

Dans une longue enquête publiée par la Revue du MIT, le journaliste Rowan Jacobsen raconte comment, en 2013, le virologue américain Ralph Baric aborde son homologue chinoise Zhengli Shi lors d’une réunion. Baric était un expert de premier plan des coronavirus, avec des centaines d’articles à son actif, et Shi, avec son équipe de l’Institut de virologie de Wuhan, les avait découverts par poignées dans des grottes de chauves-souris. Ce n’est pas pour rien que la communauté scientifique la surnomme la « batwoman ». Dans un échantillon de guano de chauve-souris, Shi avait détecté le génome d’un nouveau virus, baptisé SHC014, qui était l’un des deux plus proches parents du virus original du SRAS, mais son équipe n’avait pas été en mesure de le cultiver en laboratoire.

Or il se trouve que Ralph Baric avait mis au point un moyen de contourner ce problème : une technique de « génétique inverse » chez les coronavirus. Cette technique lui permettait non seulement de donner vie à un virus réel à partir de son code génétique, mais aussi de mélanger et d’associer des parties de plusieurs virus. Son objectif de recherche était d’isoler le gène « spike » du SHC014 et de le transférer dans une copie génétique du virus du SRAS qu’il avait déjà dans son laboratoire. La molécule spike est ce qui permet à un coronavirus d’ouvrir une cellule et d’y pénétrer. La chimère qui en résulterait permettrait de démontrer si le spike du SHC014 peut s’attacher aux cellules humaines.

Si c’était le cas, cela pourrait l’aider dans son projet à long terme de mise au point de médicaments et de vaccins universels contre l’ensemble des virus de type SRAS qu’il considère de plus en plus comme des sources de pandémies potentielles. Un vaccin contre le SRAS a été mis au point, mais il ne devrait pas être très efficace contre les coronavirus apparentés, tout comme les vaccins contre la grippe sont rarement efficaces contre les nouvelles souches. Pour mettre au point un vaccin universel qui suscitera une réponse anticorps contre toute une gamme de virus semblables au SRAS, il faut présenter au système immunitaire un cocktail de « spikes ». Le SHC014 pourrait être l’un d’entre eux.

Le virologue américain voit dans le travail de Shi une aubaine pour progresser dans ses recherches ; il lui demande de lui communiquer les données génétiques du SHC014. « Elle a eu la gentillesse de nous envoyer ces séquences presque immédiatement », dit-il. Son équipe introduisit aussitôt le virus modifié avec ce code dans des souris équipées du récepteur humain pour ce type de virus et dans une boîte de Pétri de cellules humaines des voies respiratoires. Comme attendu, la chimère a présenté une « réplication robuste » dans les cellules humaines, ce qui prouve que la nature regorge de coronavirus prêts à bondir directement sur l’homme.

Alors que l’étude du professeur Baric était en cours, les National Institutes of Health annoncent qu’ils ont décidé de cesser temporairement de financer la recherche sur le « gain de fonction », c’est-à-dire les expériences qui rendent des virus déjà dangereux plus virulents ou transmissibles, pour le SRAS, le MERS (qui est également causé par un coronavirus) et la grippe, jusqu’à ce que la sécurité de ces recherches puisse être évaluée. Cette annonce a pour conséquence de mettre fin, de façon inattendue, aux travaux du professeur Baric.

Pourquoi ne pas profiter d’une lecture illimitée de UP’ ? Abonnez-vous à partir de 1.90 € par semaine. je choisis mon abonnement

Circulez il n’y a plus rien à voir, mais continuez quand même…

Bien que Ralph Baric soit une véritable légende dans son domaine, il n’en demeure pas moins aux yeux des autorités de Santé, quelles que soient les précautions prises, qu’il y a toujours un risque qu’un virus jamais vu auparavant puisse s’échapper et déclencher une épidémie. Le professeur Baric affirmait pourtant que les mesures extrêmes qu’il prenait dans son laboratoire minimisaient le risque et rendaient en fait son travail catégoriquement différent des travaux sur la grippe à haut risque que le NIH avait ciblés. Il estimait également que ses recherches étaient urgentes : de nouveaux cas de MERS, transmis par les chameaux, apparaissaient alors au Moyen-Orient. Les arguments du professeur Baric font mouche et, finalement, les NIH reviennent sur leur décision et lui font signe d’avancer.

Son article de 2015, intitulé « A SARS-like cluster of circulating bat coronaviruses shows potential for human emergence » (Un groupe de coronavirus de chauve-souris circulant semblable au SRAS et susceptible d’émerger chez l’homme), a constitué un tour de force, utilisant une technologie génétique de pointe pour alerter le monde civilisé d’un danger imminent à sa périphérie. Cette recherche a également ravivé les inquiétudes concernant les expériences de gain de fonction, ce que Baric savait déjà. Dans son article, il explique les précautions supplémentaires qu’il a prises et présente la recherche comme un test. « La possibilité de se préparer à de futures épidémies et de les atténuer doit être mise en balance avec le risque de créer des agents pathogènes plus dangereux », écrit-il. Il ajoute même : « Les comités d’examen scientifique peuvent juger que des études similaires construisant des virus chimériques basés sur des souches circulantes sont trop risquées pour être poursuivies. »

Le NIH a finalement décidé que le risque en valait la peine. De toute façon, l’embargo des NIH n’a jamais eu de réel mordant. Elle comprenait une clause accordant des exceptions « si le responsable de l’agence de financement détermine que la recherche est nécessaire de toute urgence pour protéger la santé publique ou la sécurité nationale ». Donc, non seulement les études de Baric ont été autorisées à aller de l’avant, mais aussi toutes les études qui ont demandé des exemptions. Les restrictions de financement ont été levées en 2017 et remplacées par un système plus indulgent.

Dans cette logique, et dans une décision qui s’avèrera cruciale, l’autorité de santé donne son autorisation pour financer des travaux similaires à ceux de Baric menés par l’Institut de virologie de Wuhan. Ce dernier va rapidement utiliser sa propre technologie de génétique inverse pour fabriquer de nombreuses chimères de coronavirus. Mais ce que personne n’avait remarqué à l’époque, c’est une différence essentielle, modifiant considérablement le calcul du risque. En effet, les travaux chinois ont été effectués au niveau de biosécurité 2 (BSL-2), un niveau beaucoup plus bas que le BSL-3+ de Baric.

Une histoire de blouses et de gants

Si le NIH recherchait un scientifique pour mettre les régulateurs à l’aise avec la recherche sur les gains de fonction, le professeur Baric était le choix évident. Pendant des années, il n’a eu de cesse d’insister sur les mesures de sécurité supplémentaires, et il a pris soin de les souligner dans son article de 2015, comme s’il modélisait la voie à suivre.

Le CDC reconnaît quatre niveaux de biosécurité et recommande quels agents pathogènes doivent être étudiés à quel niveau. Le niveau de biosécurité 1 concerne les organismes non dangereux et ne nécessite pratiquement aucune précaution : il suffit de porter une blouse et des gants si nécessaire. Le niveau de sécurité biologique 2 concerne les agents pathogènes modérément dangereux qui sont déjà endémiques dans la région, et des interventions relativement légères sont indiquées : fermer la porte, porter des lunettes de protection, éliminer les déchets dans un autoclave. Le niveau 3 de sécurité biologique est celui où les choses deviennent sérieuses. Il s’agit d’agents pathogènes qui peuvent causer des maladies graves par transmission respiratoire, comme la grippe et le SRAS, et les protocoles associés comprennent de multiples barrières pour s’échapper. Les laboratoires sont entourés de deux séries de portes à fermeture automatique et à verrouillage, l’air est filtré, le personnel porte un équipement de protection individuelle (EPI) complet et des masques N95 et est sous surveillance médicale. Le niveau de sécurité biologique 4 est réservé aux plus dangereux des méchants, tels qu’Ebola et Marburg : des combinaisons spéciales et des systèmes d’air dédiés sont ajoutés à l’arsenal.

Dans le laboratoire du professeur Baric, les chimères ont été étudiées au niveau de sécurité biologique 3, avec des mesures supplémentaires telles que des combinaisons en Tyvek, des gants doubles et des respirateurs à air comprimé pour tous les travailleurs. Les équipes locales de premiers secours ont participé à des exercices réguliers afin de se familiariser avec le laboratoire. Tous les travailleurs ont fait l’objet d’une surveillance des infections, et les hôpitaux locaux ont mis en place des procédures pour prendre en charge les scientifiques qui arrivaient. C’était probablement l’une des installations BSL-3 les plus sûres au monde. Cela n’a pas suffi à empêcher une poignée d’erreurs au fil des ans : certains scientifiques ont même été mordus par des souris porteuses de virus. Mais il n’y a eu aucune infection.

Course de vitesse pour contrer une menace mondiale

Les recherches du professeur Baric ont débuté à la fin des années 1990. Les coronavirus étaient alors considérés comme à faible risque, mais les études du virologue sur la génétique permettant aux virus de pénétrer dans les cellules humaines l’ont convaincu que certains d’entre eux pouvaient être à quelques mutations près de franchir la barrière des espèces.

Cette intuition a été confirmée en 2002-2003, lorsque le SRAS a éclaté dans le sud de la Chine, infectant 8 000 personnes. Aussi grave que cela ait pu être, selon Ralph Baric, « nous avons évité une balle » avec le SRAS. La maladie ne s’est propagée d’une personne à l’autre qu’un jour environ après l’apparition des premiers symptômes graves, ce qui a permis de la circonscrire plus facilement grâce aux quarantaines et à la recherche des contacts. Seules 774 personnes sont décédées lors de cette épidémie, mais si la maladie s’était transmise aussi facilement que le SRAS-CoV-2, « nous aurions eu une pandémie avec un taux de mortalité de 10 % », affirme le professeur. « C’est dire à quel point l’humanité est passée près ».

Aussi tentant qu’il ait été de passer le SRAS par pertes et profits comme un événement ponctuel, en 2012, le MERS est apparu et a commencé à infecter des personnes au Moyen-Orient. « Pour moi, cela a été un signal d’alarme : les réservoirs animaux devaient contenir beaucoup, beaucoup plus de souches prêtes à se déplacer d’une espèce à l’autre », explique le professeur Baric.

Pour lutter contre la désinformation et privilégier les analyses qui décryptent l’actualité, rejoignez le cercle des lecteurs abonnés de UP’ je choisis mon abonnement

Au même moment, à l’autre bout du monde, l’équipe de Shi, qui avait passé des années à prélever des échantillons de chauves-souris dans le sud de la Chine pour trouver l’origine du SRAS, avait déjà découvert des exemples de ces dangers. Ce projet s’inscrivait dans le cadre d’un effort mondial de surveillance virale mené par l’organisation américaine à but non lucratif EcoHealth Alliance. Cette organisation, dont le revenu annuel dépasse les 16 millions de dollars, dont plus de 90 % proviennent de subventions gouvernementales, a son siège à New York, mais s’associe à des groupes de recherche locaux dans d’autres pays pour effectuer des travaux sur le terrain et en laboratoire. Le WIV était son joyau et Peter Daszak, président d’EcoHealth Alliance, a été coauteur avec Shi de la plupart de ses articles clés.

En prélevant des milliers d’échantillons de guano, d’écouvillons fécaux et de tissus de chauve-souris, et en recherchant dans ces échantillons des séquences génétiques similaires à celles du SRAS, l’équipe de Shi a commencé à découvrir de nombreux virus étroitement apparentés. Dans une grotte de la province du Yunnan, en 2011 ou 2012, ils ont découvert les deux plus proches, qu’ils ont nommés WIV1 et SHC014.

Shi a réussi à cultiver le WIV1 dans son laboratoire à partir d’un échantillon de matières fécales et a montré qu’il pouvait infecter directement des cellules humaines, prouvant ainsi que des virus semblables au SRAS, prêts à passer directement des chauves-souris aux humains, se cachaient déjà dans le monde naturel. Selon Peter Daszak et Shi, cela montre que les coronavirus des chauves-souris constituent une « menace mondiale importante ». Les scientifiques, ont-ils dit, devaient les trouver et les étudier avant qu’ils ne nous trouvent.

La plupart des autres virus ne pouvaient pas être cultivés, mais le système de Baric a permis de tester rapidement leurs spikes en les transformant en virus similaires. Lorsque la chimère qu’il a fabriquée à l’aide du SHC014 s’est avérée capable d’infecter des cellules humaines dans une boîte de Pétri, Peter Daszak a déclaré à la presse que ces révélations devraient « faire passer ce virus du statut de candidat pathogène émergent à celui de danger clair et présent ».

Pour d’autres, c’était l’exemple parfait des dangers inutiles de la science du gain de fonction. « Le seul impact de ce travail est la création, dans un laboratoire, d’un nouveau risque non naturel », déclarait à Nature le microbiologiste Richard Ebright, de l’université Rutgers, qui critique depuis longtemps ce type de recherche.

Pour Ralph Baric, la situation est plus nuancée. Bien que sa création puisse être plus dangereuse que le virus original adapté à la souris qu’il avait utilisé comme colonne vertébrale, elle était encore faible comparée au SRAS – et certainement pas le supervirus que le sénateur Paul allait suggérer plus tard.

« Un véritable scandale »

La cause de la pandémie de covid-19 reste à ce jour incertaine, et Shi affirme que son laboratoire n’avait jamais rencontré le virus SRAS-CoV-2 avant l’épidémie de Wuhan. Mais maintenant que les autorités américaines ont déclaré que la possibilité d’un accident de laboratoire devait être étudiée, les projecteurs se sont braqués sur le financement américain des recherches moins sécurisées du laboratoire de Wuhan. Aujourd’hui, un grand nombre de scientifiques, dont le professeur Baric, affirment qu’il s’agit d’une erreur. Même s’il n’y a pas de lien avec le Covid-19, le fait d’autoriser des travaux sur des virus de chauve-souris potentiellement dangereux au niveau de sécurité biologique 2 est « un véritable scandale », martèle Michael Lin, bio-ingénieur à l’université de Stanford.

La crainte latente que les États-Unis financent des recherches risquées en Chine a fait irruption dans le débat national le 11 mai dernier lorsque le sénateur Rand Paul a accusé Anthony Fauci, directeur de longue date de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (NIH), d’avoir financé des recherches sur les « supervirus » aux États-Unis et d’avoir « commis une énorme erreur » en échangeant le savoir-faire avec la Chine. Le sénateur Paul a confronté Fauci à plusieurs reprises et a exigé de savoir s’il avait financé des recherches sur le gain de fonction dans ce pays. Fauci a nié l’accusation, déclarant catégoriquement : « Le NIH n’a jamais financé, et ne finance pas actuellement, la recherche sur les gains de fonction à l’Institut de virologie de Wuhan. »

En réalité, il joue sur les mots ; la dénégation de Fauci repose sur la définition spécifique des NIH de ce qui était couvert par le moratoire : les travaux qui auraient délibérément amélioré les virus de type SRAS, MERS ou grippe, par exemple en les rendant plus faciles à propager par voie aérienne. La recherche chinoise n’avait pas pour objectif spécifique de rendre les virus plus mortels, et plutôt que le SRAS lui-même, elle a utilisé des cousins proches du SRAS, dont le risque réel pour les humains était inconnu — en fait, déterminer le risque était le but de la recherche.

Le NIH n’a pas encore complètement expliqué sa décision. Invoquant une enquête en cours, l’organisme a refusé de publier des copies de la subvention accordée à Wuhan — une somme d’environ 600 000 dollars a été versée au labo chinois entre 2014 et 2019. Il n’a pas non plus révélé grand-chose sur son nouveau système d’évaluation des risques de gain de fonction, qui est effectué par un comité d’examen anonyme dont les délibérations ne sont pas rendues publiques. Jusqu’à ce que la lumière soit faite, l’agence se battra contre les spéculations du sénaeur Paul et d’autres, selon lesquelles ce qui s’est passé est un scénario que Fauci lui-même avait décrit dans un commentaire de 2012 discutant de la recherche sur les germes pandémiques. Il précise qu’il s’agit d’un scénario hypothétique mais décrit une situation qui ressemble étrangement à ce qui a pu se passer en réalité : « Une importante expérience de gain de fonction impliquant un virus à fort potentiel pandémique est réalisée dans un laboratoire de classe mondiale bien réglementé par des chercheurs expérimentés, mais les informations issues de l’expérience sont ensuite utilisées par un autre scientifique qui ne dispose pas de la même formation et des mêmes installations et n’est pas soumis aux mêmes réglementations. Dans une tournure d’événements improbable mais concevable, que se passe-t-il si ce scientifique est infecté par le virus, ce qui entraîne une épidémie et déclenche finalement une pandémie ? »

Le niveau de biosécurité d’un cabinet dentaire

L’interrogatoire de Fauci par le sénateur Paul a eu le mérite de mettre en lumière la relation entre le laboratoire de Ralph Baric à l’UNC et celui de Zhengli Shi au WIV, certains récits décrivant Baric comme un maître du SRAS et Shi comme son apprentie dévouée. Les deux chercheurs ont effectivement partagé des ressources — par exemple, Baric a envoyé à Wuhan les souris transgéniques avec des récepteurs pulmonaires humains. Mais après leur collaboration initiale, les deux centres sont devenus des concurrents. Ils se sont lancés dans une course pour identifier les coronavirus dangereux, évaluer la menace potentielle et mettre au point des contre-mesures comme des vaccins.

En 2014, le NIH a accordé une subvention de 3,75 millions de dollars sur cinq ans à EcoHealth Alliance pour étudier le risque d’apparition d’autres coronavirus transmis par les chauves-souris en Chine, en utilisant le même type de techniques dont Baric avait été le pionnier. Une partie de ce travail devait être sous-traitée à l’Institut de virologie de Wuhan.

Deux ans plus tard, Daszak et Shi ont publié un article expliquant comment le laboratoire chinois avait créé différentes versions du WIV1 et testé leur pouvoir infectieux sur des cellules humaines. L’article annonçait que le WIV avait développé son propre système de génétique inverse, suivant ainsi l’exemple des Américains. Il contenait également un détail troublant : les travaux, financés en partie par la subvention du NIH, avaient été effectués dans un laboratoire BSL-2. Cela signifie que les mêmes virus que Daszak présentait comme un danger clair et présent pour le monde étaient étudiés dans des conditions qui, selon Richard Ebright, correspondaient « au niveau de biosécurité d’un cabinet dentaire américain ».

Richard Ebright pense que l’un des facteurs en jeu était le coût et l’inconvénient de travailler dans des conditions de haut niveau de confinement. Selon lui, la décision du laboratoire chinois de travailler en BSL-2 aurait « effectivement augmenté les taux de progrès, toutes choses égales par ailleurs, d’un facteur de 10 à 20 » — un avantage considérable.

Le travail au WIV progressait en effet rapidement. En 2017, Daszak et Shi ont réalisé une autre étude, également au BSL-2, qui a surpassé les travaux de Baric en Caroline du Nord. Le WIV a continué à déterrer des dizaines de nouveaux coronavirus semblables au SRAS dans les grottes de chauves-souris et a déclaré avoir fabriqué des chimères avec huit d’entre eux en fusionnant les spikes des nouveaux virus au châssis du WIV1. Deux d’entre eux se sont bien répliqués dans des cellules humaines. Il s’agissait, à toutes fins utiles, de tout nouveaux agents pathogènes.

La révélation que le WIV travaillait avec des virus similaires au SRAS dans des conditions de sécurité médiocres a conduit certaines personnes à réévaluer la possibilité que le SRAS-CoV-2 ait pu émerger d’un type d’incident de laboratoire. Le virologue Ian Lipkin, de l’université de Columbia, qui a cosigné l’article fondateur soutenant que le covid devait avoir une origine naturelle, a déclaré au journaliste Donald McNeil Jr : « C’est n’importe quoi. Les gens ne devraient pas étudier les virus de chauve-souris dans des laboratoires de niveau de sécurité biologique 2. Mon point de vue a changé. »

Mais le WIV n’enfreignait aucune règle en travaillant au niveau de sécurité biologique 2, affirme Filippa Lentzos, expert en biosécurité au King’s College de Londres « Il n’y a pas de normes exécutoires sur ce que vous devez ou ne devez pas faire. C’est à chaque pays, à chaque institution et à chaque scientifique de décider. » Et en Chine, dit-elle, l’essor vertigineux de la recherche biologique de haute technologie ne s’est pas accompagné d’une augmentation équivalente de la sécurité.

Dans un courriel, Zhengli Shi affirme avoir suivi les règles chinoises qui sont similaires à celles des États-Unis. Les exigences de sécurité dépendent du virus que vous étudiez. Étant donné qu’il n’a pas été confirmé que les virus de chauve-souris comme le WIV1 pouvaient causer des maladies chez l’homme, son comité de biosécurité a recommandé le niveau de sécurité BSL-2 pour les concevoir et les tester, et le niveau de sécurité BSL-3 pour toute expérimentation animale.

En réponse à des questions sur la décision de mener les recherches dans des conditions de sécurité biologique de niveau 2, Peter Daszak a transmis une déclaration d’EcoHealth Alliance indiquant que l’organisation « doit suivre les lois locales des pays dans lesquels elle travaille » et que le NIH a déterminé que la recherche n’était « pas un gain de fonction ».

Remise en question de la Chine

Aucune loi n’interdit cependant de renforcer la sécurité des laboratoires et, selon le professeur Baric, ces virus le méritent. « Je ne dirais jamais que le WIV1 ou le SHC014 devraient être étudiés au niveau de sécurité BSL-2, parce qu’ils peuvent se développer dans des cellules humaines primaires », dit-il. « Il y a un certain risque associé à ces virus. Nous n’avons aucune idée s’ils peuvent causer une maladie grave chez l’homme, mais il faut être prudent… Si vous étudiez une centaine de virus de chauve-souris différents, votre chance peut s’épuiser. »

Depuis le début de la pandémie, Baric ne s’est pas beaucoup exprimé sur les origines possibles du virus ou sur ses homologues chinois. À plusieurs reprises, cependant, il a discrètement souligné les problèmes de sécurité au WIV. En mai 2020, alors que peu de scientifiques étaient prêts à envisager une fuite de laboratoire en public, il a publié un article reconnaissant que « les spéculations sur une fuite accidentelle de laboratoire persisteront probablement, étant donné les grandes collections d’échantillons de virome de chauve-souris, stockés dans les laboratoires de l’Institut de virologie de Wuhan, la proximité de l’installation avec le début de l’épidémie et les procédures opérationnelles de l’installation. » Il a signalé l’article sur le BSL-2 de Daszak et Shi, au cas où quelqu’un ne comprendrait pas ce qu’il dit.

Les National Institutes of Health ont également revu leurs liens avec le laboratoire de Wuhan. En avril 2020, le NIH a mis fin à sa subvention à EcoHealth Alliance pour la recherche sur le virus de la chauve-souris. Dans une lettre de suivi adressée à M. Daszak le 8 juillet, il a proposé de rétablir la subvention, mais seulement si EcoHealth Alliance pouvait dissiper ses inquiétudes, notant les rapports selon lesquels le WIV « a mené des recherches dans ses installations en Chine qui posent de graves problèmes de biosécurité » pour d’autres pays. Et d’ajouter : « Nous craignons que le WIV n’ait pas satisfait aux exigences de sécurité dans le cadre de la bourse et qu’EcoHealth Alliance n’ait pas rempli ses obligations de surveillance des activités de son sous-récipiendaire. »

Notons au passage que Peter Daszak, le patron d’EcoHealth, a fait partie du groupe d’experts sélectionnés par l’OMS pour mener, début 2021, une mission d’enquête en Chine. Il est également cosignataire d’une tribune parue ce 25 août dans Nature en avant-propos du rapport confidentiel que le président Biden s’apprête à recevoir sur les résultats de cette mission. Le résumé déclassifié assure que le Sars-Cov-2 n’a pas été conçu artificiellement et exprime le sentiment dominant qu’il s’est transmis naturellement via un animal infecté hors de tout laboratoire.

Les spécialistes s’accordent à dire que le code génétique du SRAS-CoV-2 ne ressemble pas à celui des virus que le WIV cultivait dans son laboratoire, comme le WIV1, et le professeur Baric continue de penser qu’une contamination naturelle est la cause la plus probable. Mais il connaît aussi suffisamment bien les risques inhérents à ce travail pour y voir une possibilité de problème. C’est pourquoi, en mai de cette année, il a rejoint 17 autres scientifiques dans une lettre publiée dans la revue Science, demandant une enquête approfondie sur le laboratoire de son ancienne collaboratrice et ses pratiques. Il veut savoir quelles barrières étaient en place pour empêcher un agent pathogène de se glisser dans la population de Wuhan, qui compte 13 millions d’habitants, et peut-être dans le monde entier.

« Soyons réalistes : il y aura des virus inconnus dans le guano ou les écouvillons oraux, qui sont souvent mis en commun. Et si vous essayez de cultiver un virus, vous aurez de nouvelles souches déposées sur des cellules de culture », explique Ralph Baric. « Certaines vont se développer. Vous pouvez obtenir des recombinants qui sont uniques. Et si cela a été fait au BSL-2 [le labo de Wuhan – ndlr], alors il y a des questions à se poser. »

Source : MIT Technology Review