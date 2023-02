Plat de Résistance – Soigner les cantines pour réparer le monde, de Germinal Peiro et Serge Added – Préface d’Olivier Roellinger – Editions Apogée/Les panseurs sociaux, 18 janvier 2023 – 192 pages

Il était une fois dans le département de Dordogne… Pas dans un château endormi… Ni le long d’une rivière bucolique… Cette histoire merveilleuse se déroule… dans des cuisines collectives ! Car en Dordogne, les 37 collèges de ce département rural sont, un à un, en train de faire leur mue vers le 100% fait-maison, bio, local et de saison. Et c’est du boulot ! On s’y lève aux aurores, on épluche les légumes du champ voisin, on tranche la viande de l’éleveur d’à côté, on cuit les céréales poussées au village suivant, on assaisonne avec les huiles du canton d’après… en un mot, on régale sain, proche, bon… et pas plus cher.

C’est dans ces cuisines qui se remettent à cuisiner que nous transporte Serge Added, docteur en histoire et en philosophie, dans son livre « Plat de résistance : soigner les cantines pour réparer le monde », aux éditions Apogée.

Un livre préfacé par Olivier Roellinger, chef triplement étoilé, administrateur de Nourrir l’avenir et parrain du Collectif les Pieds dans le Plat.

Un livre co-signé avec Germinal Peiro, président du conseil départemental de Dordogne, si conscient et déterminée sur les enjeux sanitaires, écologiques et économiques de ce grand chantier. Une utopie concrète, qui transcende les courants politiques au service du vivant, de la santé et de l’économie locale. Un coin dans le système capitaliste. La fierté de remettre du sens dans le travail.

Des expériences similaires ont déjà eu lieu dans des communes, mais à l’échelle d’un département, c’est unique en France, voire même en Europe. Car cette mue suppose une planification agricole à partir des besoins alimentaires, des plateformes logistiques d’approvisionnement, de la formation des personnels, des investissements matériels, l’éducation des mangeurs, la maîtrise des coûts… et ce à grande échelle sur le territoire !

Raconter les enjeux, les difficultés rencontrées et les succès obtenus est l’objet de cet ouvrage vivant et inspirant. Germinal Peiro reverse l’intégralité de ses droits au Collectif les Pieds dans le Plat.

Cet ouvrage rend compte d’une expérience de terrain : la transformation des cantines de Dordogne. La restauration collective fait une mue révolutionnaire dans ce département. Elle est en train de passer à une cuisine 100% bio, locale, de saison et faite maison.

Raconter les enjeux, les difficultés rencontrées et les succès obtenus est lʼobjet de cet ouvrage. Réponse locale à des problématiques globales, cette aventure pourrait inspirer dʼautres démarches du même type. La remise en cause de l’industrie agro-alimentaire sʼopère sur le terrain au service de la santé des enfants et de la revitalisation agricole dʼun territoire.

Germinal Peiro, ancien député, est président – socialiste – du Département de la Dordogne depuis 2015. Écologiste convaincu, il a placé son mandat sous le signe de lʼexcellence environnementale.

Serge Added est docteur en histoire et en philosophie.