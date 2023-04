S’unir pour mieux se nourrir, de Violette Queuniet (textes) et illustrations du Cil Vert – Editions Actes Sud / Sciences humaines – Collection Je passe à l’acte – 8 février 2023 – 64 pages

Appliquées à l’alimentaire, les méthodes industrielles ont généré de la malbouffe, abîmé la nature et détruit l’emploi agricole. La mauvaise alimentation est la première cause de mortalité en France. Soumis à la concurrence internationale et à la guerre des prix de la grande distribution, de nombreux agriculteurs et éleveurs ne parviennent plus à vivre correctement de leur travail.

Comment, nous, consommateurs, pouvons-nous agir pour briser ce cercle vicieux ? Par la reprise en main de nos achats alimentaires, en privilégiant d’autres circuits de production et de distribution, ceux qui nous garantissent une nourriture saine, issue d’une agriculture à échelle humaine, bio ou raisonnée, qui rémunère justement les producteurs. Partout, de nouvelles façons de fabriquer et de distribuer les aliments du quotidien fleurissent. Plus durables, ces commerces à contre-courant des grandes surfaces favorisent les producteurs et les consommateurs en minimisant les intermédiaires et leurs profits.

Pour en finir avec les produits hyper transformés, hyper emballés, hyper trimballés qui vident les territoires de leurs commerces de proximité tout en favorisant la surexploitation et l’artificialisation des sols, ce guide nous donne les clés pour privilégier les circuits courts, voire monter une structure collaborative d’approvisionnement.

Cet ouvrage passe en revue les dispositifs permettant d’acheter à la fois équitable et durable : vente à la ferme, magasins de producteurs, magasins en vrac, marchés, plateformes éthiques en ligne … Il donne aussi les clés pour rejoindre ou bâtir un projet collectif tels qu’un groupement d’achat, une épicerie collaborative ou un supermarché coopératif.

De belles occasions de valoriser son territoire et renouer, dans l’acte d’achat, avec des relations de confiance. Car le commerce, c’est échanger des biens mais aussi des liens.