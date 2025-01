Une seule santé – Enquête sur les sols où nos maladies prennent racine, de Pierre Weill – Préface de Marc-André Selosse – Éditions Actes sud, 8 janvier 2025 – 272 pages.

Dans cet ouvrage, Pierre Weill explore avec une clarté incisive le lien fondamental entre la santé humaine, la biodiversité des sols et les pratiques agricoles modernes. L’auteur, ingénieur agronome de renom, nous plonge dans une enquête captivante où il démontre comment l’appauvrissement des sols, conséquence de décennies d’agriculture intensive et de pratiques dégradantes, est intimement lié à l’explosion des maladies chroniques chez l’homme.

Tout part du sol

Fin des années 80, Pierre Weill, alors jeune ingénieur, rend visite à un ami éleveur. Une grande partie de ses vaches nourries au soja et maïs d’importation développent des maladies inflammatoires en série : mammites, métrites, boiteries…, Ensemble, ils font le constat que ces inflammations disparaissent chaque année au même moment : au printemps, lorsque les vaches se nourrissent d’herbe fraîche au pré d’à côté. C’est le début de recherches qui dureront toute une vie pour comprendre l’impact des carences animales et de la destruction des sols sur la santé humaine.

Ce livre est le fruit des nombreuses études menées depuis ce jour et aujourd’hui consacrées par la recherche académique et le milieu médical.

Avec une rigueur scientifique et un talent de vulgarisateur grâce à une langue simple et enthousiaste, Pierre Weill éclaire le concept clé de « One Health » ou « Une seule santé« , une approche systémique qui interconnecte la santé des sols, des animaux et des humains. Porté par la conviction sans faille de son auteur, le livre montre comment la dégradation des sols engendre une perte de micronutriments essentiels dans les aliments, ce qui fragilise nos systèmes immunitaires et alimente des pathologies comme l’obésité, le diabète ou les troubles inflammatoires.

À travers des études de cas, des données scientifiques et des rencontres avec des agriculteurs engagés, Weill illustre l’urgence de repenser nos modèles agricoles et alimentaires, avec l’appui de chercheurs, de paysans, de médecins. Ce plaidoyer vibrant en faveur d’une transition agroécologique se double d’un appel à l’action collectif, invitant chacun, du consommateur à l’agriculteur, à jouer un rôle dans la restauration des écosystèmes. L’écriture, fluide et accessible, rend ce sujet complexe particulièrement engageant. En conjuguant science, écologie et santé publique, Pierre Weill livre un ouvrage indispensable pour comprendre les défis de notre époque et envisager des solutions durables pour les générations futures. Il formule une question toute simple aux réponses complexes : et si la santé des hommes était dépendante de la santé des sols qu’ils cultivent, des animaux dont ils se nourrissent ?

Ingénieur agronome, Pierre Weill vit et travaille à côté de Rennes. Il a été jusqu’en 2024 le coprésident de Bleu-Blanc-Cœur. Il travaille depuis vingt ans sur le lien entre production agricole, environnement et santé. Il a participé à plusieurs études cliniques consacrées aux effets de l’environnement sur la santé humaine. Il est aussi l’auteur de plusieurs livres de vulgarisation à succès dont Tous gros demain ? (Plon, 2007) et Mon assiette, ma santé, ma planète (Plon 2010).