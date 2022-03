Le bois dont on fait les villes, de François Leclercq et Paul Laigle – Editions Park Books, 2022 – 192 pages et 175 illustrations

François Leclercq et Paul Laigle, de l’agence d’architecture et d’urbanisme Leclercq Associés, publient, en collaboration avec la journaliste Michèle Leloup et le photographe Cyrille Weiner, un ouvrage documenté sur l’état de la forêt française, de la filière bois et de sa R&D.

Ce livre retrace l’expérience de l’agence depuis vingt ans dans la construction bois à travers cinq de ses réalisations et donne la parole à des historiens, des chercheurs, des industriels et des acteurs de la sylviculture et de la recherche forestière.

Le bois : la possibilité d’un lien entre territoire et construction contemporaine

Le bois dont on fait les villes explore les défis écologiques, économiques, industriels et techniques qui sont liés à l’utilisation du bois pour les grands ouvrages et l’architecture urbaine. Ce livre analyse également le devenir de la solution bois.

L’industrie du bois est-elle suffisamment bien implantée en France pour développer ses savoir-faire séculaires et proposer d’autres solutions que les modèles standards ? La gestion raisonnée de ses forêts lui permet-elle de répondre à la demande et de concurrencer les importations de résineux du Nord de l’Europe ?

Malgré le contexte paradoxal de notre territoire à la fois riche d’un savoir-faire séculaire et miné par une industrie en perte de vitesse depuis quarante ans, Le bois dont on fait les villes démontre qu’il existe des solutions de développement économique en région Rhône Alpes grâce à la pugnacité de sa filière bois locale.

Selon François Leclercq, fondateur de l’agence, « Traditionnel par essence, le bois fait aujourd’hui l’objet d’une valorisation quasi sacrée, et apparaît comme une solution miracle pour faire face aux enjeux climatiques et verdir le secteur de la construction. Mais le bois est bien davantage : c’est un matériau habile, accessible à tous et capable de répondre aux enjeux urbains contemporains. De plus, il peut s’inscrire dans une démarche territoriale forte et permettre de réinventer les filières productives locales. »

Pour Paul Laigle, architecte associé, « Le bois a pris sa place dans la production architecturale et portera longtemps l’étendard d’une filière environnementale : locale, décarbonée, inventive et architecturalement inspirante. »

La genèse d’une vague verte

Le bois est un matériau de construction idéal pour l’architecture durable. Mais d’où vient-il réellement dans chaque cas, et comment faire pour que la sylviculture et la transformation du bois soient adaptées à l’avenir ? En quoi l’utilisation du bois met-elle à l’épreuve les notions traditionnelles de professions et de qualifications en architecture, en ingénierie et en construction ?

Cette enquête de terrain permet de mieux comprendre le changement de paradigme issu des politiques urbaines qui s’impose aussi bien au secteur du bâtiment qu’aux maîtres d’œuvre.

Selon Michèle Leloup, journaliste, « Une architecture résiliente voit actuellement le jour avec des bâtiments nouvelle génération dont la structure et l’ossature bois séquestrent le carbone, remplissant ainsi l’une des conditions de la transition écologique. Présent dans la cité depuis des temps anciens, le bois se développe à présent dans les villes à très grande échelle grâce à des technologies innovantes qui facilitent la mise en œuvre de ce matériau. »

Pionnière au tournant des années 2000 dans la réalisation d’équipements sportifs et éducatifs d’envergure, l’agence Leclercq Associés présente dans cet ouvrage cinq grands projets de construction bois intégrés au territoire comme le lycée Jean-Baptiste Corot à Savigny-sur-Orge (2000-2009), le pôle sportif de l’INSEP à Paris (2005-2014), le lycée Nelson Mandela sur l’île de Nantes (2011-2014), et l’éco-campus Arboretum à Nanterre et les logements Sous le signe du bois à Vélizy-Villacoublay. Point de départ du livre, les photographies de ces réalisations par Cyrille Weiner éclairent sur les enjeux de la filière bois confrontée à de multiples défis écologiques, forestiers, économiques, industriels et constructifs.

Quand la photographie déclenche le débat

Producteur d’objet d’édition et fort de son expérience, Cyrille Weiner est régulièrement accompagné par Jad Hussein dans ses projets, partageant avec lui une même vision du livre, sur le plan intellectuel et émotionnel, qui fait de chaque ouvrage un objet unique. A l’initiative de Cyrille qui a photographié les projets phares de Leclercq Associés, le débat sur les perspectives de ce mode constructif a trouvé un écho auprès de François Leclercq et Paul Laigle. Tous deux étaient désireux d’ouvrir la discussion sur cette tendance lourde qui oblige à repenser la véritable dimension écologique des villes en devenir.

© Crédits visuels : Julien Lelièvre

Contributions de Christophe Catsaros, Andrée Corvol, Jean-Philippe Estner, Pascal Grosjean, Benjamin Kieffer, Paul Laigle, François Leclercq, Michèle Leloup et Patrick Molinié. Photographies de Cyrille Weiner. Design graphique de Jad Hussein.

Michèle Leloup est une journaliste et écrivain française. Elle est membre de l’Académie d’architecture et du comité de rayonnement de la Maison de l’architecture à Paris.

Cyrille Weiner est un photographe d’architecture et éditeur français, publié et exposé en France et à l’international.

François Leclercq est architecte et urbaniste, fondateur de l’agence d’architecture et d’urbanisme Leclercq Associés, basée à Paris.

Paul Laigle est architecte et associé de l’agence d’architecture et d’urbanisme Leclercq Associés, où il a acquis une solide expérience en construction biosourcée.