Le tour de France des acteurs de l’habitat participatif, de Pierre Lefèvre – Editions Apogée, 22 septembre 2021 – 272 pages

L’habitat participatif a pour objet concret le « mieux construire » et « le mieux vivre ». Cet ouvrage présente un large panel d’acteurs qui ont contribué au développement de l’habitat participatif en France, en le faisant passer du monde des pionniers à celui du logement pour tous.

L’habitat participatif se développe d’autant plus rapidement qu‘il répond à l’urgence de la transition climatique dans ses trois dimensions économique, environnementale et humaine. Par définition, les accompagnateurs issus du monde associatif et professionnel donnent aux habitants le premier rôle dans l’autopromotion de leur habitat : le choix du site, la conception du groupe de logements et de ses équipements partagés.

Grâce à une trentaine d’entretiens (accompagnateurs de groupes, architectes, habitants…), l’ouvrage permet dans sa première partie de faire connaissance avec la plupart de ces acteurs et repère les principaux pôles d’expertises existant dans sept régions : Alsace, Rhône-Alpes, Occitanie, Ile de France, Bretagne, Hauts de France et Provence-Côte d’Azur.

La seconde partie du livre revient sur la naissance du mouvement, dans une annexe historique illustrée de réalisations pionnières.

Le livre est ainsi à la fois un précieux carnet d’adresses et une cartographie des réseaux concernés. Une bible pour les familles en recherche de futurs voisins et les groupes en quête d’un terrain.

Pierre Lefèvre est architecte et a réalisé plusieurs projets d’habitat participatif. Il a enseigné trente ans dans le cadre de l’école d’Architecture de Paris La Villette. Il a écrit successivement Architectures Durables en 2002, Voyages dans l’Europe des villes durales en 2008, Les éco-quartiers en 2009, Ressources de l’architecture pour la ville durable en 2012 et L’Habitat Participatif en 2014.