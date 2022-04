MIES – Mies van der Rohe : construire à tout prix ?, de Agustín Ferrer Casas – Traduction de l’espagnol par Éloïse de la Maison – Parution en librairie le 27 avril 2022

Ludwig Mies van der Rohe (1886-1969) est l’une des figures les plus importantes de l’architecture moderne. Il est déjà mondialement reconnu lorsqu’il prend la direction du Bauhaus en 1930. Mais, dès juillet 1933 l’école d’avant-garde est fermée à la demande du parti national socialiste. Mies fera tout pour maintenir son école ouverte et pour rester travailler dans son pays, malgré l’arrivée d’Hitler au pouvoir. Il n’émigre aux États Unis qu’en 1938 où il poursuit sa carrière d’architecte avec succès.

Dans les années 1960 il obtient la commande de la Neue National galerie a Berlin. Agustín Ferrer Casas imagine les échanges entre Mies et son petit-fils à l’occasion du vol qui les mène vers ce chantier.

L’architecte se remémore les souvenirs d’une vie intense et complexe, marquée par l’ambition de construire, ainsi qu’un événement qu’il ne peut oublier et qu’il a toujours gardé secret.

Cet ouvrage nous offre un voyage à travers les moments les plus importants de l’histoire du XXe siècle, du point de vue d’un brillant architecte, malgré la compromission des artistes sous le régime nazi en question.

Une ligne claire qui sert brillamment le propos de l’ouvrage, par un auteur étant lui-même architecte.

Agustín Ferrer Casas est né à Pampelune, en Espagne, en 1971. À partir de 1997 il travaille dans un cabinet d’architecture et enseigne à l’université de Navarre. En 2011, il décide de se consacrer entièrement à sa passion, la bande dessinée. En France, il a publié Le Chasseur de sourires en 2017 et Tempête sur Cuba en 2020 aux éditions Paquet.

