Gradhiva, la revue d’anthropologie et d’histoire des arts du musée du Quai Branly –Jacques Chirac, fondée en 1986 par Michel Leiris et Jean Jamin, se veut un lieu de débats sur l’histoire et les développements actuels de l’anthropologie. Chaque numéro comporte un dossier thématique abordant un sujet original, comme la musique et les droits d’auteur, les figurations populaires des grands hommes ou encore l’ambiguïté visuelle dans les arts occidentaux et extra-occidentaux. Ce numéro 35, sous la direction de Marie Durand et Chloé Le Mouel, qui sort ce 22 février, a pour thème « Les vies longues de la maison » : Une maison est-elle uniquement un assemblage fixe et stable de matériaux et de personnes humaines ? (224 pages – 84 illustrations)

L’anthropologie a très tôt fait de la maison un puissant révélateur de l’organisation des sociétés. L’architecture, elle, s’est questionnée, à partir de la seconde moitié du XXe siècle, sur les effets sociaux des constructions et les usages qu’en ont les habitants. Si ces approches historiques ont été fertiles, ce numéro propose de reconsidérer l’impensé sur laquelle elles reposent : les bâtiments seraient des artefacts aux contours définis, des constructions « déjà-là », aux limites matérielles et sociales bien identifiées et dont la permanence viendrait contrebalancer les aléas de l’environnement et du climat.

Les réflexions croisées des anthropologues, architectes et urbanistes présentées ici se placent dans la lignée des recherches récentes où le bâti apparaît au contraire composé de multiples vies, humaines et non humaines – insectes, éléments atmosphériques, agentivité des matériaux. Il s’agit donc de réinterroger ce qui forme les maisons en déployant les réflexions dans une perspective de longue durée.

Les regards, les vents ou encore les matériaux des maquettes utilisés par les agences d’architecture en font-ils partie ? Quelles sont les limites matérielles et temporelles déterminant leur existence ? De quelles substances et de quelles présences les bâtiments sont-ils faits ? Une ruine peut-elle encore être une maison ? Comment penser la durabilité dans un camp de réfugiés syriens en Jordanie où des abris deviennent des logements pérennes ou au Vanuatu, dans un environnement soumis aux catastrophes « naturelles », où il faut continuellement reconstruire ? Comment, enfin, les agences d’urbanisme et d’architecture redéfinissent-elles aujourd’hui leurs actions en intervenant sur toutes ces présences humaines et non-humaines et prises dans toutes ces temporalités ?

