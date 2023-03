Les Territoires du vivant, un manifeste biorégionaliste, de Mathias Rollot – Wildproject, février 2023 – 190 pages

Comment continuer d’habiter ce monde étrange, accéléré, qui préfère le jetable au durable, le virtuel au réel, la nouveauté à la pérennité ? L’architecture peut-elle encore faire sens, à l’heure où se multiplient les villes aseptisées, et où nous vivons toujours plus déconnectés des milieux qui nous accueillent ?

Dans ce texte engagé et incarné, l’architecte et philosophe Mathias Rollot invite à redéfinir l’architecture à partir des idées du mouvement biorégionaliste.

L’éthique biorégionaliste déplace nos manières de voir le monde et ouvre des pistes radicales, pour remettre l’architecture au service du vivant et de ses territoires, et d’une société plus juste.

Entre architecture et philosophie, entre aménagement et animalisme, entre militantisme et recherche, ce texte connecte des mondes et ouvre de nombreuses pistes d’action. Le premier manifeste biorégionaliste en langue française – pour rénover radicalement la pratique de l’architecture.

Mathias Rollot est architecte, docteur en architecture, enseignant-chercheur à l’École nationale supérieure d’architecture de Grenoble. Ses recherches portent sur l’éthique et l’écologie de l’architecture au XXIe siècle. Auteur et co-éditeur de nombreux livres, il est aussi Traducteur.