Urbanisme et biodiversité – Vers un paysage vivant structurant le projet urbain, sous la direction de Philippe Clergeau – Edition Apogée, 3 Juin 2020 – 328 Pages

L’urbanisme est à un virage de son histoire. La prise en compte de la nature en ville et notamment de la végétalisation participe pleinement à une demande sociétale et économique, tant les services rendus sont importants en ces temps de réchauffement climatique et des besoins de régulation des pollutions et d’ambiances ressourçantes.

Mais l’idée majeur de cet ouvrage est d’aller encore plus loin en plaçant les processus écologiques et la biodiversité au cœur du projet urbain. Il ne s’agit alors plus seulement d’intégrer la nature dans la ville mais de faire un écosystème urbain. Il ne s’agit plus de bâtir un établissement humain mais bien de donner une place aussi importante au non-bâti qu’au bâti.

« Cet ouvrage est le résultat de plusieurs convergences qui appellent à fournir un dossier actualisé : d’une part, une démarche sociétale (les citadins veulent de la nature en ville et réclament un bien-être d’habitat) et une urgence environnementale et écologique (perte énorme de la biodiversité, finitude de ressources, réchauffement climatique, étalement urbain) et, d’autre part, l’émergence de connaissances scientifiques et techniques, de groupes de réflexion et le développement d’une ingénierie écologique urbaine. Faire la ville, fabriquer la cité ne semble plus pouvoir s’extraire de ces contextes.

La complexité est déjà au cœur de l’urbanisme, notamment par ses entrées sociales, organisations es flux, historiques, environnementales, architecturales, etc. Le paysage qui s’impose donc progressivement comme une composante incontournable de la conception et de la requalification en rajoute une couche. Mais aujourd’hui ce paysage est clairement sous-entendu aussi comme support de notre relation à la nature. »

Les très nombreuses compétences réunies dans l’ouvrage fournissent des pistes de réflexion, des méthodes et des exemples de cas concrets qui souhaitent contribuer à un indispensable changement de paradigme du projet urbain.

Philippe Clergeau est professeur du Muséum National d’Histoire Naturelle et consultant en urbanisme écologique. Pionnier en France de la biodiversité urbaine, il est l’auteur de plusieurs ouvrages sur l’écologie urbaine, enseigne dans des écoles d’architecture et de paysage et anime des programmes de recherche sur les formes urbaines, les trames vertes et bleues et les nouvelles stratégies portées par un urbanisme et une architecture écologiques.