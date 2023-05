A l’ombre des arbres – Planter la ville pour demain, de Caroline Mollie – Préface de Corinne Bourgery – Editions Delachaux et Niestlé, 19 mai 2023 – 208 pages

À l’heure du réchauffement climatique, des étés caniculaires, l’arbre est devenu un enjeu vital et politique, autant qu’esthétique, pour nos villes et territoires urbanisés. Les appels à planter se multiplient : forêts urbaines, densification, transplantation de vieux arbres, etc. Réalisés dans la précipitation, ces projets de verdissement sont trop souvent nocifs pour les arbres et contre-productifs pour nos villes.

De l’air de la Terre, du temps ! Cet ouvrage nous invite à mieux comprendre le rôle et les exigences de nos arbres de compagnie. Il donne les clés pour réagir aux effets de mode, afin de ramener du bon sens dans notre rapport aux arbres. Il est urgent d’agir en toute connaissance pour que nos arbres s’épanouissent sans entraves, donnent le meilleur d’eux-mêmes et fassent patrimoine.

Car ce sont des « des êtres merveilleux, du simple fait de leur beauté et par leur nature même d’êtres vivants. Ce sont des chefs-d’œuvre de la nature offerts à l’humanité. Un bel arbre est en même temps une d’œuvre d’art et un rêve vivant ». « Existe-t-il des œuvres d’art qui ravissent tout à la fois les yeux, l’odorat, l’ouïe, le toucher, le goût, et qui nous donnent un tel sentiment de plénitude ? » L’hommage fait ainsi par l’auteure donne le ton à l’écriture de l’ouvrage. Le souhait le plus cher de Caroline Mollie est que « nos arbres de compagnie soient reconnus dans leur globalité. Oui, ils sont les meilleurs alliés pour lutter contre les canicules urbaines et les dérives du climat […] ».

Un livre hommage donc, mais aussi un guide pour savoir où et comment planter les arbres, comment les tailler, les transplanter, … accompagné de multiples exemples pratiques et richement illustrés.

Caroline Mollie est architecte-paysagiste et spécialiste de l’urbanisme végétal. Elle a conduit, pendant dix ans au ministère de l’Environnement, un programme de protection et de valorisation des arbres en ville. Elle est l’auteure de l’ouvrage Des arbres dans la ville, qui fait référence auprès des professionnels de l’aménagement en France et à l’étranger (Actes Sud, 2009), et est membre d’honneur de la fédération française du Paysage dont elle a été présidente pendant dix ans.

Corinne Bourgery est ingénieure agronome, urbaniste et spécialiste de l’arbre. Elle intervient depuis 25 ans comme expert indépendant, pour diagnostiquer l’état des arbres, vulgariser et former aux bonnes pratiques de préservation.