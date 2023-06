Le langage silencieux des plantes, de Yvan KRAEPIEL et Sylvain RAFFAELE – Editions Quae, 15 juin 2023 – 168 pages

« Le Chêne un jour dit au Roseau : “Vous avez bien sujet d’accuser la Nature ; un roitelet pour vous est un pesant fardeau.” » Quand Jean de La Fontaine accorde la parole aux deux plantes dans sa fable, il ne s’imagine sans doute pas que, dans un autre langage, la conversation pourrait réellement avoir lieu.

À l’affût du moindre changement dans leur environnement, les végétaux échangent pourtant d’innombrables signaux avec le monde qui les entoure. Les fleurs colorées au nectar sucré sont un message à destination des pollinisateurs qui nous est familier, mais beaucoup d’autres sont inaccessibles à nos sens. Comment se nourrir, se reproduire, se défendre et affronter un environnement changeant quand on vit parfois plusieurs siècles, bien ancré au sol, immobile, exposé aux quatre vents et aux appétits de voisins parfois encombrants ?

Découvrez dans cet ouvrage comment, lentement et en toute discrétion, les plantes trient les microbes amis et ennemis, font du commerce avec les champignons, appellent au secours et organisent leur journée… en communiquant avec leur environnement. Dans un organisme dont la surface peut représenter plusieurs hectares, une bonne coordination nécessite aussi des échanges internes bien rodés, depuis les racines les plus profondes aux plus hautes branches.

Un livre qui nous invite à nous connecter aux réseaux d’information et de communication du monde végétal et à ne pas oublier la place centrale des plantes dans le monde vivant.

Yvan KRAEPIEL est maître de conférences à Sorbonne Université où il enseigne la biologie des plantes. Ses premiers travaux ont porté sur les réponses des plantes à la lumière puis aux attaques de bactéries pathogènes. Il travaille désormais à l’Institut d’écologie et des sciences de l’environnement de Paris sur le fonctionnement des écosystèmes urbains.

Sylvain RAFFAELE est directeur de recherche INRAE au Laboratoire des interactions plantes-microbes-environnement de Toulouse. Ses recherches concernent le dialogue moléculaire entre les plantes et les champignons pathogènes, et explorent la manière dont l’évolution a façonné cet échange.