Faire ses graines potagères – Gagner en autonomie & préserver les variétés, de Luc Devaux – Préface de Philippe Desbrosses – Editions Ulmer/Collection Résiliences, 28 mars 2024 – 144 pages

Graine d’abondance …

« Commençons cette histoire par nous émerveiller devant l’abondance que nous procure la nature ! Prenez une laitue : à maturité, elle nous offre au moins 5000 graines. Chaque graine est capable, dans les bonnes conditions de vie, de redonner une laitue ! Si on ensemençait tous les 30 cm en laitue l’ensemble des terres émergées de notre planète, par sa puissance de multiplication, elle nous amènerait à envahir la terre en seulement quatre ans. A chaque récolte, je suis toujours impressionné par le nombre de graines produites, même lorsque la culture a été difficile. »

Revenir à la base de ce qui nourrit

« C’est à la fin de mes études d’ingénieur en agriculture que des circonstances providentielles m’ont mené à ce à quoi j’aspirais : toucher la terre et m’occuper des graines, c’est-à-dire revenir aux fondamentaux de l’agriculture. Dès 2017, je me suis retrouvé plongé au cœur d’un territoire où l’agriculture s’est échappée, laissant place à des friches exploitées pour la chasse. J’ai atterri au conservatoire des Mille Variétés Anciennes de Sainte-Marthe, en Sologne, sur des terres considérées comme les plus pauvres de France. Au milieu de cette plaine, dans un jardin d’abondance, je produisais manuellement des semences potagères diversifiées. En cinq ans, nous avons réorganisé la conservation, la vente, et surtout inventorié 1800 variétés… J’étais pleinement confiant dans ce choix de vie car je savais alors que je ne mourrais jamais de faim ! »

Produire ses graines, c’est revenir au rythme des saisons de la terre

Comme il le raconte en introduction de son livre, Luc Devaux, artisan-semencier, a rejoint le conservatoire des Mille variétés anciennes de Sainte-Marthe créé par Philippe Desbrosses pour y inventorier, produire et expérimenter les 1800 variétés collectionnées depuis plus de 40 ans. Depuis 2022, il valorise le patrimoine de plantes potagères régionales en participant à la production de semences en Normandie.

Nourri de toutes ces expériences, il propose dans ce guide d’apprendre à faire correctement ses graines potagères à partir des variétés particulièrement adaptées à son potager et son territoire. Ainsi produites, les semences portent en elles la mémoire du sol, du climat et des bonnes pratiques du jardinier qui les a cultivées. Bien sélectionnées, ces variétés sont la promesse d’un potager abondant et résistant, en somme un potager résilient.

Ce qu’il faut savoir avant de se lancer : des mécanismes de reproduction des légumes à l’art de les sélectionner en passant par les règles d’isolement pour se prémunir des dégénérescences, une présentation claire de tout ce qu’il faut connaître et maîtriser.

De la graine aux graines : toutes les étapes pour bien cultiver les porte-graines, récolter et trier les graines, les sécher puis les conserver. Des conseils pour planifier les itinéraires de culture en fonction de ses critères et son contexte.

Vingt cultures grainières familières des jardins clairement détaillées : des légumes faciles aux légumes plus complexes, un cahier pratique accompagné des bonnes adresses.

L’ouvrage Faire ses graines, vous incite à devenir artiste de la biodiversité cultivée, gagner en autonomie, faire des économies et, surtout, cultiver des variétés prodigieusement adaptées au potager. 20 fiches de cultures semencières classées par niveau de difficulté vous sont proposées pour obtenir des légumes bien sélectionnés et un potager d’abondance résilient face aux aléas climatiques et aux maladies. Faire ses graines relève du bon sens… et permet d’enraciner la souveraineté alimentaire !

La collection « Résiliences

Pour parvenir à accorder notre empreinte écologique aux limites de la seule planète dont nous disposons, il est nécessaire de revisiter en profondeur chaque aspect de notre vie quotidienne. « Résiliences », dirigée par Charles Hervé-Gruyer, pionnier de la permaculture, est une véritable encyclopédie de la vie post-moderne, une collection lucide qui cultive l’optimisme. Sa fabrication écoresponsable fait l’objet d’une compensation carbone en partenariat avec le label Climate Partner.

Sommaire

1 – L’art de faire ses graines

Une histoire de légumes & de domestication

Les variétés anciennes, un potentiel d’avenir ?

Les variétés d’une même espèce se croisent

La reproduction des légumes

Les isolements

La sélection

2 – De la graine aux graines

Orchestrer vos cultures de graines

Les semenceaux

Les porte-graines

Récolte des porte-graines

Extraction & tri des graines

Séchage, stockage & germination

3 – 20 cultures semencières

Commencer sereinement

Les légumes faciles

Les légumes moins faciles

4 – S’organiser entre jardiniers-semenciers

Philippe Desbrosses est agriculteur, co-fondateur du label AB en France et en Europe, expert-consultant auprès de l’Union Européeene et fondateur du conservatoire de la Ferme de Sainte-Marthe