De la plante à la graine : faire ses semences et multiplier ses plantes, de Sigrid Drage – Editions Ulmer, 14 mars 2024 – 240 illustrations – 240 pages

Rétablir les cycles du vivant, économiser les ressources, préserver les variétés rares : la révolution de la multiplication des plantes pour la diversité végétale a commencé. Pour gagner en diversité génétique, santé et adaptabilité des plantes, il est temps de ne plus dépendre des semences hybrides F1 conçues pour qu’on ne puisse pas les reproduire, et de recommencer à produire ses graines et multiplier ses plantes.

Sigrid Drage, forte de son expérience à la tête d’une ferme permaculturelle, initie, pose les jalons et donne les clés pour créer son écosystème comestible. Elle invite à œuvrer dans les jardins en préservant des espaces de vie durables pour les plantes, les animaux et les humains.

Cinq grands thèmes sont défendus dans l’ouvrage :

La permaculture, en prendre de la graine : une présentation des grands principes de la permaculture qui laisse à la nature la liberté pour s’épanouir et se régénérer. Les plantes en poussant librement donnent des graines et des organes végétatifs en abondance. Pénétrer au cœur des processus naturels et s’en inspirer.

Les graines libres, c'est l'avenir : pilier du développement durable et de la souveraineté alimentaire, les semences sont un bien commun. Tout ce qu'il faut savoir sur les semences hybrides et les semences traditionnelles.

Prendre en main la multiplication des plantes : par les graines ou par les organes végétatifs comme les boutures, les bulbes ou les stolons, les notions de base pour multiplier les plantes. Résultat : des plantes plus goûteuses, plus résistantes et plus abondantes.

80 plantes adaptées à la production de graines : classées par grandes familles, les légumes classiques et légumes plus originaux, les fleurs, les aromatiques. Pour chaque plante, une fiche d'identité.

Des tableaux croisés : pour toutes les espèces présentées, une présentation synthétique (degré de difficulté, particularités de la multiplication, durée nécessaire à la multiplication, espace requis, période de récolte des graines, sensibilité au gel…)

Ce livre est un guide complet pour qui souhaite devenir autonome, et être autosuffisant en légumes. Mais aussi un guide pratique engagé pour gagner en diversité végétale, tout en respectant l’environnement, les sols, l’exposition… Bruno Maurandeau, formateur en production de semences, faisait le constat de la dépossession aux paysans, par les marchands, de leurs semences (hybrides F1, OGM, plantes mutagènes) : « Aux temps anciens, les humains sectionnaient les plantes sauvages pour en découvrir leurs qualités agronomiques, digestives et gustatives. A la découverte de l’agriculture, tous les humains de la planète sont en recherche d’une culture adaptée à leur terre. Une chose est commune à tous : la transmission de la semence des anciens aux plus jeunes. Mais il aura fallu moins d’un siècle pour confisquer aux paysans leur rôle de sélectionneurs et multiplicateurs ». Cet ouvrage est aussi un appel à l’autoproduction pour sauvegarder toutes les variétés possibles de semences.

Sigrid Drage, docteure en écologie et formée à la permaculture, dirige la ferme Sonnentor de 6.5 Ha en Autriche. Elle enseigne depuis 10 ans à l’Académie de permaculture PIA. Outre la culture de légumes et d’herbes aromatiques, c’est un lieu d’accueil pour les amoureux de nature. Elle est aussi autrice de Permaculture, votre jardin, votre révolution (non traduit).