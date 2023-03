Dernières limites. Apprendre à vivre dans un monde fini, sous la direction d’Audrey Boehly – Editions Rue de l’échiquier, 22 mars 2023 – 238 pages

Cinquante ans après l’alerte lancée par le rapport Meadows, la journaliste Audrey Boehly a mené l’enquête auprès de douze experts : qu’en est-il des limites planétaires aujourd’hui ? Pouvons-nous apprendre à vivre dans un monde fini ?

Ce livre est une passionnante enquête sur les limites planétaires, un demi-siècle après le « rapport Meadows ». En 1972 paraissait un rapport scientifique qui fit l’effet d’une bombe : Les Limites à la croissance. Sous la direction de Dennis Meadows, des chercheurs du MIT révélaient les conséquences dramatiques d’une croissance illimitée dans un monde fini.

Pour la journaliste Audrey Boehly, la lecture de ce livre a été un choc. Préoccupée par l’avenir de ses deux filles et de leur génération, elle a mené l’enquête : qu’en est-il aujourd’hui des différents scénarios d’effondrement annoncés ? Quelles sont les perspectives pour le XXIe siècle ? Existe-t-il des solutions et des voies désirables pour concevoir un mode de vie soutenable, qui soit respectueux des limites planétaires ?

En préambule, Audrey Boehly s’est tout d’abord entretenue avec Dennis Meadows lui-même au sujet des 50 ans écoulés et des décennies à venir. Puis elle a interrogé douze expertes et experts chacun spécialiste d’un domaine précis en lien avec une limite planétaire :

-L’économiste Gaël Giraud sur la réception du rapport Meadows au moment de sa parution et sur son influence ;

– L’agronome Marc Dufumier sur les limites de notre modèle agricole ;

– L’hydrogéologue Florence Habets sur la raréfaction des ressources en eau ;

– L’océanographe Philippe Cury sur l’érosion des ressources halieutiques ;

– Le géologue marin Éric Chaumillon sur la surexploitation du sable ;

– Le directeur du Shift Project Matthieu Auzanneau sur le monde de l’après-pétrole ;

– L’ingénieur Philippe Bihouix sur les pénuries de métaux ;

– La paléoclimatologue Valérie Masson-Delmotte sur les enjeux du changement climatique ;

– L’écologue Sandra Lavorel sur les effets de l’Anthropocène sur la biodiversité ;

– Le chercheur Aurélien Boutaud sur le dépassement des limites planétaires ;

– Le politologue François Gemenne sur les impacts migratoires et géopolitiques de la crise environnementale ;

– La sociologue Dominique Méda sur la possibilité d’un autre modèle de société.

Il y a assez de ressources encore disponibles et de technologies sur la planète pour offrir à tous un niveau de vie décent et une société équitable, si nous faisons les changements nécessaires. »

Dennis Meadows

Le résultat est un livre d’entretiens passionnants qui détaille les réflexions scientifiques autour des limites planétaires et de leurs enjeux, mais aussi les solutions pour concevoir un mode de vie soutenable dans un monde fini. À toutes celles et tous ceux qui veulent agir, ce livre propose un éclairage nécessaire sur la globalité des enjeux écologiques, leur interconnexion, et les solutions qui s’offrent à nous.

C’est là l’ouvrage idéal pour tout comprendre aux limites planétaires et à leurs enjeux. Il témoigne d’une actualité brûlante : alors que les cinquième et sixième limites planétaires (la pollution chimique et le cycle de l’eau douce) ont été franchies en 2022, les entretiens regroupés dans cet ouvrage déconstruisent le mythe d’une croissance infinie dans un monde fini.

C’est un livre qui, au-delà du constat, propose des solutions pour un monde plus sobre, plus juste et plus soutenable : Audrey Boehly explore avec ses interviewés comment agir de manière globale et comment construire enfin une société respectueuse des ressources et des limites de la planète.

Audrey Boehly est ingénieure de formation et journaliste scientifique indépendante, spécialiste des enjeux écologiques. Après avoir travaillé pour plusieurs magazines, dont Sciences et Avenir, elle se consacre désormais au sujet des limites planétaires. Enseignante, formatrice et conférencière, elle réalise le podcast Dernières Limites, diffusé à l’occasion des 50 ans du « rapport Meadows », et désormais retranscrit dans ce livre d’entretiens.

