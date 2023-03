L’ensauvagement – Cohabiter avec le vivant sauvage : comment et où lui faire place, de Philippe Benoît et Baptiste Wullschleger – Préface de Béatrice Kremer-Cochet et Gilbert Cochet – Editions Yves Michel, 25 avril 2023 – 216 pages

Le monde sauvage est une soupape pour la civilisation, un lieu de vie et de liberté hors de la réalité productiviste. Si, plutôt que l’envisager comme une ressource spatiale en dormance, nous cherchions à le comprendre, à l’intégrer à nos villes et à nos banlieues, il deviendrait une force pour penser l’adaptation climatique de nos régions.

Cet essai transdisciplinaire explore des manières de transformer notre conception de la ville et de l’aménagement du territoire en cherchant à faire de la place au sauvage. L’ensauvagement du territoire tend vers une imbrication des espaces humains artificialisés et du non-humain, c’est-à-dire les plantes, les animaux, les champignons… Il désigne les dynamiques des espèces à reprendre leurs droits, leurs libres expressions dans le temps et l’espace.

L’ensauvagement ne prétend rien inventer, mais fait la synthèse et concilie un grand nombre de concepts naturalistes, scientifiques et philosophiques pour leur donner chair dans le domaine de l’aménagement du territoire.

A l’heure où il nous faut affronter des transformations sociétales radicales pour faire front aux dérèglements climatiques, l’aménagement du territoire semble être une discipline cruciale, permettant d’agir sur de nombreux leviers en même temps. Une vision ensauvagée des politiques territoriales permettra de consacrer aux écosystèmes des espaces de résistance pour faire face à la pression anthropique. Ces lieux, intriqués dans les milieux humains (et non plus seulement sous formes de réserves), seront porteurs des récits politiques et humains de demain.

L’ensauvagement est une proposition, un appel à expérimenter. Imaginer partager l’espace autrement avec le sauvage pourrait être une façon radicale de changer notre rapport au monde. Rien de moins.

Philippe Benoit est architecte DE-HMONP et diplômé du DSA Architecture et Patrimoine de l’ENSA Paris-Belleville. Il vit à Paris (75).

Baptiste Wullschleger est architecte DE-HMONP et paysagiste CESP, il est le fondateur de l’agence Les Oiseaux Architectures. Il vit à Comblot (61)

