Résistances poétiques – Poèmes de Cyril Dion – Musique de Sébastien Hoog – Editions Actes sud, 1er mars 2023 – 80 pages

“À partir du spectacle et du disque Résistances poétiques composés avec mon complice Sébastien Hoog, nous avons convié des artistes que nous aimons pour qu’ils adjoignent leurs forces, leurs fulgurances, à notre travail. Dans ces pages, nous avons réuni des poèmes et des œuvres contemporaines qui, chacune à leur manière, tentent de secouer le monde.”

Cyril Dion

La poésie est partout où les humains résistent, même aux heures les plus sombres. Dans les geôles et sur les champs de bataille, dans la douleur et la maladie, cette résistance poétique est celle du vivant qui refuse d’abdiquer. Alors que les digues climatiques se rompent, que la guerre resurgit au cœur de l’Europe, nous avons, plus que jamais, besoin de poésie. Car chaque vers est une substance qui irrigue. Car chaque poète nous aide à mobiliser les forces qui nous font refuser et bousculer ce qui semblait inéluctable.

Résistances poétiques est d’abord un spectacle créé en 2019, réunissant les poèmes de Cyril Dion et la musique de Sébastien Hoog. Résistances poétiques est désormais un livre et un disque où s’ajoutent à la musique et aux poèmes des œuvres contemporaines qui, chacune à leur manière, tentent de secouer le monde.

Huit artistes à qui il a été demandé d’adjoindre leurs forces, leurs fulgurances, à ce travail. Qu’il s’agisse des œuvres de JR, de Prune Nourry, d’Ernest Pignon-Ernest, d’Augustin Rebetez, Anouk Grinberg, Réjean Dorval, Zaric, Rachid Koraïchi, chacune s’érige en résistance poétique, en force de vie à opposer aux dynamiques de mort.

Né en 1978, Cyril Dion est le cofondateur avec Pierre Rabhi du mouvement Colibris. Également cofondateur de la revue Kaizen, il publie son premier recueil de poèmes, Assis sur le fil, en 2014 aux éditions de La Table ronde. En 2015, il écrit et coréalise avec Mélanie Laurent le film Demain qui obtient le César du meilleur documentaire en 2016. En 2017, il publie chez Actes Sud Petit manuel de résistance contemporaine.

Né en 1973, Sébastien Hoog est guitariste, bassiste, producteur de musique français. Il a co-composé la musique du deuxième film de Cyril Dion, Animal, et a monté un duo, Résistances poétiques, avec ce même auteur. En concert à Paris au Trabendo le 12 mai 2023.