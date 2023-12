Aux racines de la pensée écologique, Erico Nicola (1907-2001), d’Auguste Bertholet – Préface de Jean-Claude Badoux – Postface de Jacques Grinevald – Editions Epistémé**, décembre 2023 – 256 pages

Jamais recensé, rarement prononcé, son nom gravite autour d’organisations ou de penseurs indissociables de la défense de l’environnement, tels le Club de Rome, le WWF ou Denis de Rougemont. Erico Nicola a pourtant œuvré toute sa vie pour prévenir les risques liés à la croissance économique, en contribuant à faire émerger la pensée écologique contemporaine, et ce jusqu’à la création d’une fondation dédiée à ces questions : Les Bois Chamblard, aujourd’hui administrée par l’École polytechnique fédérale de Lausanne.

Dès les années 1940, ses recherches en météorologie alertent le jeune ingénieur physicien qu’il est quant à l’impact de l’industrialisation galopante sur le climat et les ressources naturelles. Homme de réseaux, fortuné, fin médiateur, il n’aura alors de cesse de provoquer la réflexion et la prise de conscience des scientifiques et personnalités influentes de tous bords et de toutes nationalités en les impliquant dans son combat pour la préservation de la nature – la biosphère. Personnage de l’ombre, cet ancien agent du renseignement est entouré d’incertitudes, autant par son action, difficile à retracer, que par la rareté de ses écrits.

Cet essai cherche donc à faire le point sur ce que l’on sait du « colonel Nicola », sa vie, sa pensée, son héritage. Il rassemble également le peu d’écrits de sa main, qui permettent d’entrer dans le fil de ses pensées et de sa logique, pugnace et parfois fantasque.

Auguste Bertholet a rédigé une thèse de doctorat sur la pensée économique et politique suisse du XVIIIe siècle au sein de la section d’histoire de l’université de Lausanne. Il a récemment édité, avec Béla Kapossy, l’ouvrage collectif La physiocratie et la Suisse. Études sur la correspondance du marquis de Mirabeau et Marc Charles Frédéric de Sacconay (1731-1787) (Slatkine, 2023). Il travaille actuellement en tant qu’historien pour la maison horlogère Patek Philippe.

**En collaboration avec les institutions académiques de Suisse occidentale, les PPUR lancent « ÉPISTÉMÉ », une nouvelle maison d’édition destinée aux sciences humaines et sociales. Les ouvrages seront pour la plupart proposés en open access (sur le site www.editionsepisteme.org) et disponibles en librairie. Les domaines de publication seront les suivants : Arts, Études des civilisations, Histoire, Langues et littératures, Philosophie, Psychologie, Sciences de l’éducation, Sciences de l’information, Sciences de la société, Théologie.

(Epistémé : n.f. Ensemble des connaissances scientifiques, du savoir d’une époque et ses présupposés)