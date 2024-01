La crise écologique de la raison, de Val Plumwood – Préface de Baptiste Morizot – Traduit de l’anglais par Pierre Madelin – Une coédition PUF / Wildproject/Collection écologie en question, 10 janvier 2024 – 496 pages

« La crise écologique est une crise de la raison. La raison a été transformée en véhicule de domination et de mort, mais elle peut et doit devenir un véhicule de libération et de vie. » V. P.

Il s’agit là de la première traduction d’un texte majeur d’une des grandes pionnières de l’écoféminisme.

La dérive rationaliste de la culture occidentale a donné lieu à de dangereuses formes de déni écologique, qui s’étendent à des domaines aussi variés que l’économie, la politique, la science, l’éthique et la spiritualité. Le désastre écologique est ainsi à mettre au compte de cette raison malade – dualiste, patriarcale et impériale.

Comme la Critique de la raison pure à une autre époque, ce livre entend ouvrir une nouvelle ère pour la rationalité. En analysant l’édifice mortifère de la rationalité moderne et de la science à l’occidentale, Val Plumwood définit ce que serait une raison écologique – et la montre à l’œuvre, dans un texte puissant et acéré.

La philosophe met au jour les distorsions de la raison et de la culture qui ont donné lieu à de dangereuses formes de déni écologique. Elles ont eu un effet délétère dans des domaines aussi divers que l’économie, la politique, la science, l’éthique et la spiritualité, intensifié par la mondialisation. Une grande partie du désastre écologique est ainsi à mettre au compte de cette « rationalité » malade, masculiniste, impériale et toxique.

Nous nous faisons également, selon Plumwood, une fausse idée de notre identité et des lieux et de notre situation géographique – à commencer par un sentiment illusoire d’indépendance à l’égard de la nature.

La Crise écologique de la raison dessine une image radicalement nouvelle de la façon dont notre culture doit changer pour devenir écologiquement rationnelle.

« Val Plumwood a résolu dans ce livre, de manière élégante et opérationnelle, l’un des problèmes fondateurs de la pensée écologique du XXIe siècle : opérer la jonction entre la pensée écologique, les luttes sociales et les enjeux d’émancipation politique. »

Baptiste Morizot

Val Plumwood (1939-2008) est une philosophe écoféministe australienne qui a joué un rôle majeur dans le développement des pensées de l’écologie depuis les années 1970. Elle est aussi l’autrice de Réanimer la nature (PUF, 2020) et de Dans l’œil du crocodile (Wildproject, 2021). Ses ouvrages ont constitué une contribution majeure à la philosophie de l’écologie et à l’écoféminisme.

Baptiste Morizot est un philosophe français. Il est entre autres l’auteur de L’Inexploré (Wildproject, 2023).

Pierre Madelin, auteur et traducteur, a grandi à Cuba et à Paris. Il est notamment l’auteur de Faut-il en finir avec la civilisation ? Primitivisme et effondrement (Ecosociété) et il est également le traducteur de nombreux essais de référence en humanités écologiques.

Sommaire :

Préface

Introduction

Le rationalisme sadique

Chapitre 1. La crise écologique de la raison

Chapitre 2. Le rationalisme et l’ambiguïté de la science

Capitaines corrompus

Chapitre 3. La politique de la rationalité écologique

Chapitre 4. Inégalité et rationalité écologique

III. Cultures anthropocentriques

Chapitre 5. Les angles morts de l’anthropocentrisme

Chapitre 6. Philosophie, prudence et anthropocentrisme

Vers la raison écologique

Chapitre 7. L’éthique de la marchandisation

Chapitre 8. Vers une éthique dialogique interspécifique

Chapitre 9. Unité, solidarité et écologie profonde

Chapitre 10. Vers une spiritualité matérialiste des lieux

Conclusion

Bibliographie