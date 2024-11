Les droits de la Terre-Mère – Nature, Pachamama et buen vivir, de Alfredo Gomez-Muller – Éditions Wildproject/Manuel, octobre 2024 – 96 pages

C’est en Amérique du Sud que les droits de la nature sont les mieux établis. En 2008, l’Équateur a notamment mis en œuvre la première Constitution écologique.

Savez-vous définir avec précision les notions de Pachamama (Terre-Mère) et de buen vivir (la vie bonne) ? Connaissez-vous leur Genèse historique ?

En éclairant les implications philosophiques et culturelles de la Constitution équatorienne, ce livre propose un aperçu radical sur la question des droits de la nature. Enfin un petit manuel de référence sur les droits de la nature !

Dans Les droits de la Terre-Mère – Nature, Pachamama et buen vivir, le philosophe Alfredo Gomez-Muller nous invite à repenser notre relation à la nature et à envisager la Terre comme un être doté de droits fondamentaux. Ce livre explore les racines philosophiques et spirituelles du concept de « Terre-Mère », qui trouve sa source dans les cosmovisions andines et d’autres cultures autochtones d’Amérique latine. En évoquant des concepts comme le buen vivir et la Pachamama, l’auteur éclaire un modèle de vie en harmonie avec la nature qui s’oppose radicalement aux logiques productivistes et extractivistes dominantes.

Le livre s’appuie sur des principes qui sont au cœur des mouvements écologiques latino-américains, où des pays comme l’Équateur et la Bolivie ont déjà intégré des droits pour la nature dans leurs constitutions. Gomez-Muller développe ainsi une réflexion sur la reconnaissance de la nature en tant que sujet de droit, explorant ce que cela signifie juridiquement, philosophiquement et éthiquement. Il puise dans des expériences concrètes et des luttes populaires pour illustrer comment les communautés indigènes, en particulier, conçoivent la Terre comme une entité vivante à part entière, reliée intimement aux activités humaines.

Le livre soulève des questions fondamentales sur les implications du modèle de buen vivir (vivre bien) dans un monde où le capitalisme et la mondialisation imposent une exploitation intense des ressources naturelles. Gomez-Muller interroge les limites du droit environnemental occidental en y opposant des perspectives culturelles qui promeuvent la réciprocité, le respect et l’équilibre entre l’homme et la nature. Il montre en quoi accorder des droits à la Terre-Mère pourrait transformer nos sociétés vers plus de durabilité et de justice écologique.

L’approche de l’auteur est rigoureuse, mêlant analyse philosophique et témoignages d’acteurs du changement social, et invite à une prise de conscience profonde. Par-delà l’écologie, cet ouvrage questionne nos valeurs, mettant en avant des modèles de société inclusifs et holistiques, qui remettent en cause notre rapport de domination sur la nature. Les droits de la Terre-Mère devient ainsi un plaidoyer pour un avenir où la nature, loin d’être une ressource exploitable, est reconnue comme un partenaire essentiel de la vie humaine.

Alfredo Gomez-Muller est professeur émérite à l’université de Tours, membre de l’Université populaire pour la Terre et professeur invité de nombreuses universités latino-américaines.