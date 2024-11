Sortir de l’impasse – Le temps de la social-écologie, de Denis Pingaud – Éditions Les Petits Matins, 22 août 2024 – 192 pages

Denis Pingaud, essayiste et expert en communication politique, propose dans Sortir de l’impasse – Le temps de la social-écologie une réflexion sur l’urgence de réconcilier les dimensions sociale et écologique pour répondre aux défis contemporains. Cet ouvrage, à la croisée des préoccupations environnementales et sociales, explore les failles du système politique actuel et dessine les contours d’une voie alternative : celle de la social-écologie.

Dans ce livre, Denis Pingaud diagnostique une « impasse » dans laquelle se trouve notre société, prise entre une crise écologique sans précédent et un modèle économique néolibéral incapable d’y répondre autrement que par des ajustements marginaux. Il affirme que les transformations nécessaires ne peuvent être menées sans justice sociale, et inversement, que les luttes sociales doivent impérativement intégrer une vision écologique.

L’auteur part du constat que ni l’écologie politique, trop centrée sur des revendications environnementales isolées, ni la gauche traditionnelle, souvent déconnectée des enjeux climatiques, n’ont su offrir des solutions à la hauteur des défis. À travers son concept de social-écologie, il appelle à une alliance forte entre ces deux perspectives pour réinventer le projet de société.

Le 7 juillet 2024, au soir du second tour des législatives anticipées, la clarification attendue par Emmanuel Macron n’a pas eu lieu. Le Rassemblement national a enregistré une forte poussée électorale, tandis que la gauche a conservé ses positions. Résultat en nombre de sièges : une Assemblée fragmentée en trois blocs. En un mot : l’impasse.

Pour en sortir, il faut d’abord analyser ce qui nous y a conduits. La braise populiste couve. Qui sont les pyromanes qui ont favorisé la montée de l’extrême droite et son influence grandissante dans le débat politique ?

Comment, ensuite, sortir de cette impasse ? Le camp progressiste peut-il vraiment avancer sous la bannière d’un Nouveau Front populaire sous influence insoumise ? Son assise sociale est exiguë et sa promesse de changement radical semble loin de convaincre une majorité de Français.

Pour combattre le changement climatique et les inégalités sociales, et reconquérir la confiance de l’électorat populaire, le temps est venu d’une autre voie : celle d’une social-écologie ambitieuse, réaliste et attractive qui préfère la coalition des idées à la confrontation des projets, la réconciliation de la société à la brutalisation du débat.

C’est la meilleure chance d’empêcher Marine Le Pen, demain, d’entrer à l’Élysée. Il y a urgence.

Un diagnostic lucide sur les échecs politiques

L’auteur critique la fragmentation des luttes politiques actuelles, où écologistes, syndicats et mouvements sociaux peinent à s’unir. Pingaud pointe également l’échec des gouvernements successifs à sortir d’une logique productiviste, qu’il juge incompatible avec la transition écologique. Son analyse est particulièrement pertinente dans un contexte de polarisation et de montée des populismes, où les citoyens, désabusés, cherchent des alternatives.

Une voie pour dépasser l’opposition écologie/social

Le concept de social-écologie qu’il défend vise à dépasser les clivages traditionnels. Selon Pingaud, l’écologie ne peut s’imposer comme un projet politique crédible que si elle intègre la question des inégalités sociales. De même, les politiques sociales doivent s’articuler autour de la transition écologique pour préserver les ressources naturelles et garantir un avenir viable.

L’exemple des Gilets jaunes est souvent convoqué dans ce type de débats : comment concilier les revendications sociales légitimes avec les impératifs écologiques ? Pingaud offre une réflexion stimulante en appelant à un « nouveau contrat social » qui inclurait une fiscalité plus juste, la redistribution des richesses, et des investissements massifs dans des infrastructures durables.

Un appel à la responsabilité collective

L’essayiste met en lumière l’importance de repenser la citoyenneté à l’heure des crises globales. Il ne s’agit pas seulement d’une réforme institutionnelle, mais d’une refonte de nos modes de vie et de nos aspirations. Il invite les lecteurs à considérer la transition écologique comme une opportunité de renouer avec des valeurs d’entraide et de solidarité, plutôt qu’une série de sacrifices imposés.

Sortir de l’impasse – Le temps de la social-écologie est à la fois un diagnostic implacable de nos échecs collectifs et une invitation à penser différemment le futur. Denis Pingaud réussit à clarifier les enjeux complexes de la transition écologique et sociale, tout en proposant une voie constructive pour sortir de l’inaction. Ce livre s’adresse à tous ceux qui cherchent des réponses à la hauteur des défis contemporains, et souligne que la réconciliation entre écologie et justice sociale n’est pas une option, mais une nécessité.

Denis Pingaud préside le cabinet de conseil aux dirigeants Balises. Expert de la communication politique, il est vice-président du think tank la Fabrique écologique.