L’écologie, c’est maintenant ou jamais ! Pour sortir des projets patchworks : La méthode « PÉC. », de Michel Kaïtan – Éditions Les 3 colonnes, juin 2023 – 130 pages

Il est temps d’agir ! Les catastrophes environnementales, économiques et sociétales se multiplient. Il faut débloquer la transition écologique. Mais comment faire bouger les choses rapidement ? En utilisant la méthode PÉC. Grâce aux trois étapes qu’il nous détaille dans cet essai – la Perception du projet écologique, l’Économie écologique et la Compatibilité du projet avec le pays – l’auteur tente de lever les objections qui empêchent le démarrage d’une véritable transition écologique.

Un plaidoyer contre l’écologie fragmentée

Michel Kaïtan critique avec force les approches dispersées et désynchronisées des politiques environnementales actuelles. Selon lui, ces « projets patchworks » sont symptomatiques d’un manque de vision globale et d’une absence de cohérence dans l’action. Il analyse des exemples concrets où des initiatives locales ou sectorielles n’ont pas réussi à produire des résultats durables faute d’intégration à une stratégie plus large. Par exemple, il dénonce les politiques climatiques qui se concentrent sur des réductions ponctuelles d’émissions de CO₂ sans prendre en compte les impacts sur les écosystèmes ou les inégalités sociales.

La méthode « Péc » : une approche globale et intégrée

La grande contribution du livre réside dans la méthode « PEC », une approche novatrice en matière de planification écologique. L’auteur s’inspire des principes de l’économie circulaire, de la permaculture et de la gouvernance participative pour construire un cadre méthodologique en trois étapes principales :

Diagnostic systémique : Identifier les interdépendances entre les dimensions écologique, sociale et économique d’un territoire ou d’un projet.

Planification holistique : Établir des plans d’action qui prennent en compte les besoins à court, moyen et long terme, tout en anticipant les impacts secondaires.

Mobilisation collective : Engager l’ensemble des parties prenantes, du citoyen aux entreprises, en passant par les pouvoirs publics, pour garantir une mise en œuvre cohérente.

Cette méthode, expliquée avec clarté et enrichie d’exemples, se distingue par sa capacité à rassembler les initiatives individuelles et collectives sous une vision commune, évitant ainsi la duplication des efforts ou les contradictions entre différentes actions.

Une invitation à repenser la temporalité écologique

Un autre point fort du livre est son insistance sur la temporalité. Michel Kaïtan souligne que la planification écologique ne peut pas se contenter d’agir dans l’urgence, ni de reporter indéfiniment les transformations nécessaires. Il plaide pour une action immédiate, mais structurée, où chaque étape s’inscrit dans une perspective de long terme. Ce cadre temporel, souvent absent des débats publics, est ici présenté comme la clé pour éviter les solutions superficielles ou purement cosmétiques.

Les limites du livre

Si L’écologie, c’est maintenant ou jamais ! regorge d’idées pertinentes, il pêche parfois par un manque de profondeur sur certains points. Par exemple, l’articulation concrète de la méthode « Péc » avec les contraintes politiques et économiques globales reste à approfondir. De plus, bien que l’auteur insiste sur l’importance de la participation citoyenne, les mécanismes précis pour mobiliser à grande échelle sont abordés de façon relativement abstraite.

L’ouvrage est néanmoins percutant et invite à repenser les stratégies écologiques pour sortir des approches fragmentées et inefficaces. Michel Kaïtan offre une méthodologie ambitieuse et innovante, la méthode « Péc », qui se veut un outil pratique pour mener la transition écologique de manière structurée et intégrée. Bien que certains aspects mériteraient d’être étoffés, ce livre constitue une contribution importante à la réflexion sur les moyens de répondre à l’urgence climatique et environnementale. Il interpelle non seulement les décideurs, mais aussi les citoyens, les appelant à prendre part à une transformation collective incontournable.

Né à Lyon en 1945, Michel KAÏTAN est titulaire d’un diplôme d’ingénieur CNAM et d’une formation en gestion. Il entre d’abord chez un industriel en systèmes de défense comme ingénieur de recherche et développement et devient aussi maître de conférences. Puis, il occupe un poste de responsable d’affaires sur de gros projets et monte deux micro-entreprises. Au fil du temps, se consacrer à l’écologie est devenu une évidence.