Peuple, pouvoir & profits – Le capitalisme à l’heure de l’exaspération sociale, de Joseph E. Stiglitz – Edition Les Liens qui Libèrent (LLL), septembre 2019 – 416 Pages

Voici le grand réquisitoire du prix Nobel d’économie Joseph E. Stiglitz contre la dialectique infernale du pouvoir et des profits.

Depuis plusieurs décennies, Joseph E. Stiglitz développe une critique forte du néolibéralisme. Il raille la foi aveugle dans les marchés libres et sans entraves. Il fustige la mondialisation, qui étrangle les pays en développement. Il condamne la libre circulation des capitaux, qui aboutit à des crises financières. Il met en garde contre le creusement des inégalités.

Toutes ces politiques sont voulues par les grandes entreprises : grâce à leur « pouvoir de marché », elles exploitent aussi bien leur personnel que leurs clients afin d’accroître leurs profits. Et ces profits leur permettent d' »acheter » le pouvoir politique afin qu’il légifère selon leurs désirs, et non dans l’intérêt du peuple. Mais ce dernier n’en peut plus et veut que cela change.

Entrent alors en scène des démagogues qui, pour exploiter la colère du peuple, développent une critique de la mondialisation superficielle, au plus loin de celle de Stiglitz. Faite d’hostilité à l’égard des migrants et de protectionnisme, elle leur assure un large soutien chez les victimes de la désindustrialisation. Mais ces nouveaux populistes ont également l’appui des grandes entreprises, et pour cause : ils travaillent pour elles, en leur prodiguant des réductions d’impôts massives et en déréglementant, par exemple.

Pour combien de temps ? Dans ce livre, Stiglitz ne se contente pas d’analyser avec finesse les grands problèmes actuels occidentaux (l’anémie de l’économie, le pouvoir des monopoles, la mauvaise gestion de la mondialisation, la financiarisation abusive, le changement technologique mal maîtrisé et le rôle de l’Etat). Après quoi il propose aussi un tournant radical, un programme économique et politique progressiste, « diamétralement opposé à celui de Reagan et à celui de Trump. »

Si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne pourra pas se maintenir.

Pour l’ancien Prix Nobel d’économie, « nous avons perdu notre route » : il faut rétablir la démocratie politique aux Etats-Unis et dans le monde, où « les droits de la majorité ne sont pas respectés » et instaurer une grande politique sociale autour d’une idée forte, « l’opinion publique ». Car c’est seulement en s’attaquant de front au pouvoir et aux profits des grandes compagnies que le peuple pourra enfin espérer vivre décemment.

Joseph E. Stiglitz, prix Nobel d’économie, a été économiste en chef de la Banque mondiale. Il a publié de nombreux ouvrages, parmi lesquels Le prix de l’inégalité ou Le triomphe de la cupidité (Les Liens qui libèrent).