Le retour des loups, par Nadja Belhadj (auteure) et Marc Majewsk (Illustrateur) – Editions Saltimbanque, 14 octobre 2022 – 44 pages – Dès 8 ans

Au départ le décor est sec et désertique. Les wapitis sont en nombre et mangent tout sur leur passage. Une meute de loups arrive et c’est la panique, les wapitis s’enfuient.

La nature enfin débarrassée des animaux nuisibles va reprendre peu à peu vie. Les arbres repoussent, les oiseaux reviennent, les rivières se stabilisent, le milieu aquatique renaît et des petits mammifères surgissent. Tout le monde vit en harmonie dans un tableau final digne du Douanier Rousseau.

Entre album et documentaire, cet objet-livre à la fabrication soignée est conçu sous forme de Leporello : Au recto, une histoire nous raconte le périple d’une meute de loups en quête d’un nouveau territoire, traversant les paysages. Au verso, tel un documentaire, pour comprendre toute l’importance du réensauvagement pour préserver notre écosystème, à travers des exemples de réintroduction d’espèces animales à travers le monde (le loup à Yellowstone, l’ours brun des Pyrénées, le gypaète barbu dans les Alpes et le bison des steppes d’Amérique).

Le tout est superbement illustré par Marc Majewski.

Editrice, traductrice et autrice pour la jeunesse, Nadja Belhadj croit aux mots. Aux mots qui soignent, ceux qui font rire, qui ensorcellent, décrivent, apprennent. Les mots qui aident à vivre et à grandir. Elle a déjà collaboré plusieurs fois avec les éditions Saltimbanque.

Enfant, Marc Majewski se découvre une passion pour le dessin et la peinture à travers les images de Gustave Doré, Maurice Sendak et les peintres symbolistes. Après des études de littérature, il intègre une école d’art appliqué à Nantes où il étudie l’illustration et la peinture, et se lie d’amitié avec des illustrateurs tels que Benjamin Lacombe et Frédéric Pillot qui enracineront son désir de faire des livres pour enfants. Marc se passionne pour l’environnement et aime peindre des paysages et des scènes inspirées de la nature.