La véritable histoire de Jérémy l’escargot, par Michel Larrieu et Duairak Padungvichean – Editions Delachaux et Niestlé, mai 2022 – 48 pages – A partir de 6 ans

Ce livre est une fiction suivie d’un documentaire, pour apprendre en s’amusant.

En 2016, la découverte d’un escargot senestre (dont la coquille se déroule dans le sens inverse des aiguilles d’une montre) met le monde scientifique en émoi. Cette rareté physique est-elle héréditaire ou simplement due au hasard ?

Pour le savoir, il faut que Jérémy puisse s’accoupler. Cette quête ne sera pas de tout repos !

A la suite de cette histoire vraie adaptée pour les jeunes et superbement illustrée, un cahier documentaire, accompagné de photographies, présente l’escargot de manière naturaliste et scientifique, pour que les enfants découvrent et apprennent tout en s’amusant.

La fiction (d’après une histoire vraie !) : Jérémy l’escargot est bien embêté : contrairement à celle de tous ses amis‚ sa coquille tourne à l’envers ! Si cette différence ne l’empêche pas de vivre‚ elle est un obstacle pour fonder une famille. En effet‚ pour faire des bébés escargots‚ Jérémy doit trouver un compagnon dont la coquille tourne dans le même sens que la sienne. Mais il semblerait que cette particularité physique soit extrêmement rare…

Le documentaire : L’escargot fait partie des animaux du quotidien qui fascinent les enfants et attisent leur curiosité. Ce mollusque‚ qui porte sa maison sur son dos‚ inspire des comptines et laisse une longue trace sur son lent passage‚ est ainsi un excellent outil pédagogique pour initier les enfants à la biodiversité.

Ancien enseignant, Michel Larrieu est aujourd’hui directeur éditorial dans l’édition naturaliste. Chez Delahaux et Niestlé, il est l’auteur de « Pourquoi la coccinelle porte bonheur » et des « Petits problèmes de la vie ».

Duairak Padungvichean est illustratrice, elle crée également des objets et des animés.