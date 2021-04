Pourquoi la coccinelle porte bonheur, de Michel Larrieu et Bruno Heitz – Edition Delachaux et Niestlé Jeunesse, avril 2021 – A partir de 6 ans

On dit que la coccinelle porte bonheur. On la surnomme » bête à bon Dieu « . Mais savez-vous pourquoi ? La légende remonte au Moyen-Âge à la suite du mystérieux assassinat d’un potier…

Les Doc’histoires, ce sont des histoires d’animaux suivies d’un mini-doc. Une fiction, ici une légende du Xe siècle dans laquelle une coccinelle porte bonheur à un jeune apprenti accusé de meurtre à tort, illustrée par Bruno Heitz, suivi d’une partie documentaire sur cet insecte que l’on acueille volontiers dans nos jardins.

Le documentaire : Avec les papillons‚ les coccinelles font partie des rares insectes qui n’inspirent ni la peur ni le dégoût aux enfants. Elles sont donc un excellent outil pédagogique pour les initier à l’entomologie et à la biodiversité et‚ grâce à leur biologie particulière‚ les sensibiliser à l’équilibre biologique de la nature et aux méthodes durables de jardinage.

Ancien enseignant, Michel Larrieu est aujourd’hui responsable éditorial dans l’édition naturaliste. Chez Delachaux et Niestlé, il est l’auteur, des Petits problèmes de la vie, et dans la collection « La vie pas à pas », de La meilleure façon de marcher et Chacun chez soi.

Bruno Heitz est illustrateur pour la jeunesse depuis plus de 30 ans. Il dessine, grave le linoléum et le bois, déchire et colle du papier, pour de nombreuses maisons d’édition, Circonflexe, Mango, Casterman, Gallimard jeunesse, Seuil Jeunesse, etc.