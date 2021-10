Le petit guide des jeunes écolos – Pour faire les bons choix au quotidien, d’Alice Durand – Illustrations de Nolwen – Editions Delachaux et Niestlé Jeunesse, septembre 2021 – 96 pages

Prendre une douche ou un bain ? Écrire avec un stylo ou un crayon ? Utiliser un ordinateur ou une tablette ? Acheter en ligne ou en magasin ? Manger des céréales ou des tartines ? Choisir un sapin de noël naturel ou en plastique ?

Il n’est pas toujours simple de faire des choix écologiques au quotidien. Pour aider les jeunes qui se mobilisent pour l’environnement à prendre des décisions alignées sur leurs convictions, cet ouvrage met en compétition deux à deux, sous forme de bras de fer, des produits ou des comportements du quotidien, afin de déterminer lequel est le plus écologique.

Ce « petit guide » propose aux jeunes des informations, des présentations, des comparaisons, afin de les inviter à prendre le meilleur chemin, afin de sauvegarder l’environnement. Des choses à éviter et d’autres à privilégier sont listées, pour permettre de faire la part des choses et les meilleurs choix pour la planète, mais aussi pour tous les êtres vivants sur la planète.

Ingénieure de formation, Alice Durand est maintenant journaliste et autrice d’ouvrages scientifiques pour la jeunesse. Elle a travaillé dans la recherche en écologie, animé de nombreux ateliers scientifiques et produit des expositions dans un grand musée de diffusion de la culture scientifique et technique.