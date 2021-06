Un canard à la mer – Le véritable périple d’un jouet en plastique, de Markus Motum – Editions Delachaux et Niestlé, mai 2021 – 32 pages

En 1992, un porte-conteneurs parti de Hong Kong rempli de jouets se déverse, lors d’une tempête, dans l’océan, c’est un conteneur entier de 29 000 jouets de bain pour enfants qui se déversent dans l’océan : le début d’une aventure riche de péripéties qui commence pour notre canard en plastique. Ballotté à travers les océans, emporté par les courants, il parcourt des milliers de kilomètres. Au fil de son voyage, ce héros solitaire fait la rencontre d’animaux fascinants, mais aussi des nombreux déchets qui mettent en danger la vie marine et la planète en général. Dix mois plus tard, les premiers jouets apparaissent au large des côtes de l’Alaska, puis en Europe ou encore à Hawaï. Certains parcourront plus de 27 000 kilomètres …

Saura-t-il retrouver le chemin de la terre ferme et jusqu’où le mènera son périple ?

Ces canards sont devenus célèbres parce qu’ils ont permis aux scientifiques de modéliser les courants marins.

A partir de 6 ans

Markus Motum et un auteur et illustrateur britannique.