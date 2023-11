Perturbateurs endocriniens – On arrête tout et on réfléchit !, de Mélanie Popoff – Editions Rue de l’échiquier / Collection Agir pour l’environnement, 2 novembre 2023 – 144 pages

Si la découverte des perturbateurs endocriniens est encore récente, ces « substances chimiques d’origine naturelle ou synthétique, étrangères à l’organisme et susceptibles d’interférer avec le fonctionnement du système endocrinien », selon la définition de l’OMS, se trouvent désormais partout et sont devenues un sujet de préoccupation majeure.

C’est en tant que médecin, scientifique et citoyenne d’une planète en danger que Mélanie Popoff détaille ici les origines industrielles des perturbateurs endocriniens et les conséquences de cette intoxication massive sur la santé humaine et les écosystèmes, sans omettre la dimension éminemment politique du sujet. Elle nous encourage ensuite à agir et à nous protéger, non seulement en modifiant nos habitudes de vie et de consommation, mais aussi en luttant collectivement pour diminuer l’exposition aux risques.

Car il est désormais urgent de changer les façons dont nous organisons nos sociétés et habitons la planète, pour notre santé, celle de la biosphère et des générations futures. Et de remettre le care (ou l’attention portée aux autres) au cœur des décisions politiques en en appelant à une vraie démocratie sanitaire.

Médecin et militante écologiste, Mélanie Popoff est cofondatrice de l’Alliance Santé Planétaire, association visant à promouvoir ce concept émergent en France. Spécialiste de santé publique et environnementale, elle défend une vision élargie de la médecine, intimement liée aux grands bouleversements écologiques. Elle a participé à la traduction de l’ouvrage collectif Santé planétaire. Soigner le vivant pour soigner notre santé (Rue de l’échiquier, 2022).