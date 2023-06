Plantes soignantes – Entre pouvoirs et partages, sous la direction de Blaise Mulhauser – Editions Epistémé /Presses polytechniques et universitaires romandes, 15 juin 2023 – 264 pages

En marge de la médecine moderne, femmes et hommes du monde entier et de toutes les cultures cherchent à retrouver la santé par des moyens « naturels », en particulier par des traitements à base de végétaux. Or les plantes n’ayant pas développé leurs molécules à l’intention d’Homo sapiens, pourquoi sommes-nous si réceptifs à leurs principes actifs ? Ainsi débute cet étonnant récit sur le pouvoir des plantes et la volonté des humains à l’utiliser pour le bien de chacune et chacun.

Autour de l’écologue Blaise Mulhauser, un groupe interdisciplinaire de spécialistes en biologie, médecine, ethnobotanique, anthropologie de la nature et anthropologie de l’alimentation reprend l’histoire des plantes soignantes là où la culture occidentale du 19e siècle l’avait abandonnée, à la frontière de l’intime, du rapport au corps, au moi et aux autres.

Construit en trois parties, le livre traite d’abord de la raison d’être des substances actives des plantes pour elles-mêmes, avant d’aborder les sources de la connaissance phytothérapeutique dans les sociétés de peuples dits « autochtones » et en Occident. La dernière partie met en exergue le désir des individus à retrouver la maîtrise de leur santé (automédication par les plantes, alicaments, etc.) jusqu’à l’arrivée de la pandémie de Covid-19, perçue comme un point de basculement.

« Tous les signes le prouvent : le bien communautaire fait un retour spectaculaire. Dans les pays où cela est possible, les gens n’ont jamais donné autant de leur temps que de leur argent pour aider les autres, dans des activités bénévoles, et plus encore, des actions coopératives. Par ailleurs, nombreuses sont les personnes qui souhaitent redonner sens à leur vie dans un contact plus étroit avec les autres êtres vivants, parmi lesquels les végétaux – et leurs pouvoirs – figurent au premier rang. Cultiver un petit lopin de terre, mais aussi apprendre à reconnaître les vertus des plantes font partie des activités qui ont le vent en poupe. La société technocentrique qui est la nôtre arrivera-t-elle à faire évoluer son système de santé pour y remettre les valeurs communautaires qui sont au centre ds préoccupations de la population ?

Le texte de conclusion de l’ouvrage tente d’y répondre grâce aux riches connaissances apportées par les auteurs. Biologistes, écologues, sociologues, guérisseurs, médecins et anthropologues de la nature, de la santé ou de l’alimentation ont su développer leur savoir dans un souci d’interdépendance avec les autres disciplines. «

Blaise Mulhauser est biologiste et écologue. Depuis 2011, il dirige le Jardin botanique de Neuchâtel (Suisse). Auteur de nombreux articles scientifiques tant en biologie qu’en anthropologie, il a notamment publié, avec l’ethnobotaniste Élodie Gaille, Infusions des savoirs. Histoires de plantes médicinales à travers le monde (éd. Jardin botanique de Neuchâtel, 2021). En 2019, il a initié « Le Réceptaire », un projet citoyen réunissant des témoignages et recettes populaires de plantes soignantes.