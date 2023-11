Kinésiologie – Mémoires et intelligence du corps, de Françoise Liorca – Editions Dangles, 11 septembre 2023 – 236 pages

La kinésiologie est une technique de rééquilibrage physique et mental qui repose sur l’énergétique chinoise et, en pratique, sur le test musculaire. Le kinésiologue étudie le rapport entre la santé globale de l’individu et la qualité des mouvements de son corps. La kinésiologie permet d’intervenir sur un déséquilibre, signe que l’énergie vitale s’épuise, en prévention de la maladie.

Avec de nombreux cas explicités, des tables de correspondances, des pistes pour mieux comprendre nos attitudes et une trousse d’exercices d’auto-équilibrage, Françoise Llorca explique de façon simple et imagée les méandres complexes des manifestations de notre corps. Cet ouvrage donne un éclairage accessible à tous sur la manière dont le corps vit les chocs de l’existence et peut se libérer du poids du passé et des engrammes.

Françoise Llorca a été formée initialement à l’énergétique chinoise. Elle a longuement étudié la kinésiologie qu’elle exerce dans le Sud de la France. Elle a suivi les cursus de kinésiologie éducative (Brain Gym), de kinésiologie structurelle (TFH), de kinésiologie émotionnelle (« 3 concepts en Un » – One Brain). Elle a également été formée aux techniques de kinésiologies spécialisées, comme l’adaptogénèse. Elle donne des cours dans différentes écoles.