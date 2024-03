Retrouver le pouvoir d’enfanter – L’accouchement surmédicalisé face à la vérité de la naissance, de Roxanne Malow – Préface de Ruth Ehrhardt – Editions Yves Michel, 21 février 2024 – 192 pages

Retrouver le pouvoir d’enfanter : Un Manifeste visionnaire de Roxanne Malow sur la naissance et la liberté du corps féminin.

Roxanne Malow, activiste féministe et créatrice de contenus, dévoile les travers du système de santé actuel, entravé par le capitalisme et sous l’influence d’un lobby pharmaceutique surpuissant. Elle explore les souffrances physiques et psychiques imposées aux personnes enceintes, proposant une alternative audacieuse : ne plus « accoucher » mais « enfanter », rétablissant ainsi le lien sacré avec la naissance.

“Retrouver le Pouvoir d’Enfanter » offre une perspective novatrice sur la naissance, remettant en question les normes établies et proposant une vision révolutionnaire de l’enfantement. À travers l’analyse pointue de Roxanne Malow, le livre apporte :

1. Une critique lucide : Une exploration des défaillances du système de santé actuel, entravé par le capitalisme et le pouvoir pharmaceutique, mettant en lumière les conséquences physiques et psychiques sur les personnes enceintes.

2.Un Appel à la liberté du corps : La défense ardente de la liberté du corps féminin, encourageant à abandonner le terme « accoucher » pour adopter le concept plus puissant d' »enfanter », rétablissant ainsi le lien sacré avec le processus de la naissance.

3.Des solutions pratiques : : Des pistes concrètes pour se réapproprier son corps, renouer avec son instinct et s’entourer d’expertes de la naissance (sage-femme, doula…), offrant ainsi des alternatives à la médicalisation excessive de la naissance.

4.Un guide vers l’enfantement naturel : Des explications physiologiques et hormonales du corps enceint, déconstruisant la survalorisation patriarcale du médecin, et soulignant les avantages physiques et émotionnels de l’enfantement naturel.

En résumé, ce livre va apporter une réflexion profonde sur la manière dont nous percevons et vivons la naissance, offrant des clés pour une expérience plus consciente, libre et connectée avec notre propre pouvoir d’enfanter.

Ce livre captivant vous guide vers une nouvelle compréhension de la naissance, encourageant la parentalité consciente et l’épanouissement du corps féminin.

Roxanne Malow est créatrice de contenu et activiste féministe. Elle est spécialisée dans la vulgarisation des notions autour de la physiologie de la grossesse, de l’enfantement et du post-partum. C’est suite à son premier accouchement traumatique en structure hospitalière qu’elle s’est éduquée sur les plans biologique mais aussi politique afin de comprendre ce qui se passe lors des enfantements.

Elle a donné naissance à son deuxième enfant de manière autonome chez elle, et partage le cheminement de ses réflexions et prises de conscience à travers ses écrits. Influencée par des sage-femmes et birth keepers internationales, Retrouver le pouvoir d’enfanter est son premier essai.