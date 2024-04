Le grand dictionnaire des malaises et des maladies – Pour la guérison de l’âme et des émotions, de Jacques Martel et Lucie Bernier – Editions Quintessence, 11 mars 2024 – 892 pages

La grande thèse du livre est que le malaise ou la maladie sont un message que mon corps m’envoie afin que je prenne conscience de ce que je vis dans le moment présent. Ils expriment le stress en moi, mon anxiété, ma fragilité émotionnelle et mes inconforts issus des adaptations dans ma vie.

Publié le 11 mars 2024 par les Éditions Quintessence, « Le Grand Dictionnaire des Malaises et des Maladies » est une œuvre approfondie de 892 pages qui explore la relation entre nos émotions et notre santé physique. Jacques Martel et Lucie Bernier soutiennent dans cet ouvrage que les maladies et les malaises sont des messages du corps, reflétant des déséquilibres émotionnels et psychologiques. Selon eux, comprendre ces messages est essentiel pour la guérison.

Le livre offre un guide détaillé pour identifier les pensées, sentiments et émotions à l’origine de plus de 1 000 maladies et malaises. Il propose une méthode d’acceptation et d’intégration pour transformer positivement attitudes et comportements, permettant ainsi de désactiver les sources de conflit intérieur et d’amorcer un processus de guérison émotionnelle.

Cette nouvelle édition est enrichie de 30 % de contenu supplémentaire par rapport à l’édition de 2007 et inclut 100 maladies additionnelles. Cet ouvrage est devenu un manuel de référence incontournable pour toute personne intéressée par les liens entre l’esprit, les émotions et le corps, et par l’approche de la pleine conscience dans la santé et le mieux-être.

Jacques Martel est un auteur et conférencier canadien reconnu dans le domaine de la psychologie et du développement personnel, particulièrement réputé pour ses travaux sur les liens entre les émotions, la santé et le bien-être. Il est le fondateur et président de l’Association Internationale des Thérapeutes en Relation d’Aide (ATRA), qui se consacre à la promotion de méthodes de guérison alternatives et à l’accompagnement des individus dans leur développement personnel et spirituel.

Avec une formation en psychothérapie et une riche expérience en ateliers de développement personnel, Martel a développé une approche intégrative qui combine des éléments de psychologie, de spiritualité, et de médecine alternative. Ses recherches et enseignements portent sur la façon dont les croyances et les émotions influencent la santé physique et mentale, proposant des méthodes pour identifier et résoudre les blocages émotionnels.

Son livre le plus célèbre, « Le Grand Dictionnaire des Malaises et des Maladies », est le fruit de nombreuses années de pratique clinique et d’ateliers. L’ouvrage est considéré comme une ressource précieuse pour ceux qui cherchent à comprendre le message derrière leurs symptômes physiques et à travailler sur la guérison de l’âme et des émotions.

Lucie Bernier, co-auteure avec Martel, est également impliquée dans des recherches et des pratiques liées à la guérison holistique. Ensemble, ils ont contribué à populariser une approche de la santé qui prend en compte la totalité de l’être humain, favorisant une compréhension plus profonde des causes émotionnelles et psychologiques des maladies.

À travers leurs écrits et leurs conférences, Martel et Bernier ont aidé de nombreuses personnes à mieux comprendre leur propre corps et esprit, et à trouver des voies de guérison qui respectent leur intégrité et leur individualité.