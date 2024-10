La vaccination et l’Académie de médecine : une longue histoire, sous la direction de Yvon Lebranchu – Editions Vigot-Maloine, 16 septembre 2024 – 224 pages

Alors que la confiance en la vaccination subit de sérieux soubresauts, la pandémie Covid-19 et l’introduction des vaccins à ARN messager ont alimenté ces interrogations. Face à ces défis, il est primordial de restaurer la confiance du public et d’approfondir sa compréhension de l’importance des vaccins dans notre société.

Dans le cadre de sa Grande Cause 2024 dédiée à la vaccination, l’Académie nationale de médecine publie un nouvel ouvrage intitulé « La vaccination et l’Académie de médecine : une longue histoire ». Depuis plus de deux siècles, l’histoire des vaccins est intimement liée à celle de l’Académie nationale de médecine. Cela a d’abord été une des raisons de sa création – pour la diffusion et le contrôle de la vaccination antivariolique de Jenner –, puis elle est devenue l’épicentre médical et scientifique de la vaccination pendant plus de 50 ans.

Par le biais de débats ouverts à tous, organisés avec ses membres et de nombreux experts, elle vise à sensibiliser et à étendre la couverture vaccinale en diffusant des informations fiables. Son objectif est de permettre à chacun de mieux comprendre les mécanismes des vaccins, favorisant ainsi une adhésion accrue à la vaccination.

Consciente que ces enjeux dépassent les frontières nationales, l’Académie nationale de médecine a initié le protocole de Rio, co-signé en décembre 2023, avec plusieurs académies internationales, baptisé « Vers des politiques vaccinales optimisées », il créée l’« Alliance vaccinale » dont l’objectif est d’améliorer les pratiques vaccinales mondiales.

Cet ouvrage retrace le rôle crucial que l’Académie a joué dans la découverte, la promotion et la défense des vaccins depuis sa création en 1820, à travers toutes ses histoires, souvent émaillées de controverses car les oppositions aux vaccins ne datent pas d’hier.

La vaccination a été choisie comme Grande Cause pour l’année 2024 pour plusieurs raisons. La principale est que les vaccins qui ont sauvé des centaines de millions de personnes dans le monde sont un pilier de la santé publique. La vaccination est un enjeu prioritaire et doit figurer au cœur des politiques de santé. De plus les vaccins ont été et sont toujours des facteurs de progrès médicaux et scientifiques. Depuis plus de deux siècles, la vaccination, avec les greffes, a constitué l’un des piliers de l’immunologie, une discipline à laquelle peu de domaines de la biologie et de la médecine échappent aujourd’hui qu’il s’agisse de la surveillance des tissus, du vieillissement, ou encore de l’interaction continue des organismes avec leur environnement. Les vaccins ont eu un impact décisif dans la prévention de maladies infectieuses mais récemment sont à l’origine de percées décisives dans des champs aussi variés que le cancer, les maladies infectieuses, auto-immunes ou même métaboliques.

L’ouvrage revient sur les contributions majeures des membres de l’Académie dans ce domaine. Dès sa création, l’Académie a été fondée en partie pour assurer la diffusion et le contrôle de la vaccination antivariolique mise au point par Jenner. Au fil des décennies, elle a été le théâtre des grandes découvertes vaccinales, de Pasteur à Ramon, en passant par Calmette et Guérin, notamment avec les vaccinations contre la rage, la typhoïde, la tuberculose, la diphtérie et le tétanos.

Dans une période plus récente, l’Académie a contribué par ses nombreux rapports et communiqués à la généralisation de la vaccination contre la Covid-19, à l’obligation vaccinale des soignants et à la promotion de la couverture vaccinale des seniors, encore insuffisante en France.

Cet ouvrage revient également sur les nombreuses controverses qui ont jalonné l’histoire des vaccins, depuis les premières résistances à la vaccination antivariolique jusqu’aux mouvements antivaccins d’aujourd’hui. Loin d’être un phénomène nouveau, ces oppositions ont toujours fait partie des débats sur la santé publique.

L’Académie nationale de médecine, par la publication de cet ouvrage, souhaite réaffirmer son engagement en faveur de la vaccination, pilier de la prévention en santé publique, et espère ainsi contribuer à une meilleure compréhension des enjeux et des avancées de cette pratique essentielle.

Le Professeur Yvon Lebranchu est Immunologiste à l’origine de la création de l’activité de transplantation rénale au CHU de Tours en 1985. En 30 ans, il fait du CHU l’un des centres français les plus importants en matière de transplantation rénale, reconnu internationalement. Le Pr Yvon Lebranchu est membre titulaire de l’Académie nationale de médecine.