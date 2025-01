La psychologie clinique face à la crise écologique – Angoisses, destructivité et créativité, sous la direction de Philippe Drweski, Alexandre Sinanian, Davide Giannica et Marco Liguori – Préface de Serge Tisseron – Éditions In Press, novembre 2024 – 230 pages

La crise écologique est un enjeu majeur de notre siècle. Face à la diversité des mouvements psychiques, interactionnels et organisationnels qu’elle génère, l’apport de la psychologie clinique est primordial. Comment peut-elle nous aider à y faire face ? L’actualité est sans équivoque : dérèglement climatique, canicules, feux de forêt, inondations, effondrement de la biodiversité…

La crise écologique interroge tout autant les angoisses de perte et d’effondrement que les résistances au changement des individus et des sociétés, ou encore l’hyperconsommation et nos conduites destructrices. Cet ouvrage met au travail ces problématiques, leurs intrications et leurs possibles dépassements : À côté de l’expression médiatique d’« écoanxiété », comment comprendre cliniquement l’objet de notre angoisse ? Qu’est-ce qui, inconsciemment, nous conduit à poursuivre nos logiques destructives alors que la « maison brûle » ? Quelle place faire à la transmission entre générations et au désir d’enfant, dans un contexte d’avenir incertain ? À côté des fake news et du complotisme, comment penser le climato-scepticisme ?

Dans un contexte où la crise écologique bouleverse à la fois nos environnements physiques et nos équilibres psychiques, le livre se penche sur l’impact de ce défi planétaire sur notre psychisme. Dirigé par quatre spécialistes – Philippe Drweski, Alexandre Sinanian, Davide Giannica et Marco Liguori – et préfacé par le psychiatre et psychanalyste Serge Tisseron, cet ouvrage collectif offre une plongée inédite dans les angoisses, les dynamiques de destructivité et les possibles élans de créativité engendrés par cette situation sans précédent. Ce livre se positionne comme une contribution fondamentale aux champs de la psychologie clinique et de l’écopsychologie.

Le livre explore des concepts clés tels que l’écoanxiété, l’éco-trauma et le sentiment d’impuissance collective, mais ne s’arrête pas là. Il examine aussi les mécanismes de défense psychologique que les individus et les groupes développent face à l’urgence climatique : déni, culpabilisation excessive ou projection sur des figures de sauveurs. Cependant, La psychologie clinique face à la crise écologique ne se veut pas un livre purement alarmiste. À travers l’analyse des processus de résilience et de créativité, il ouvre des pistes pour transformer les angoisses destructrices en engagements constructifs.

Un ouvrage qui situe la crise écologique au cœur du psychisme humain

Le point de départ du livre est la reconnaissance que la crise écologique est bien plus qu’un problème environnemental : elle est aussi une crise existentielle et psychique. Les auteurs soulignent que les menaces sur la biodiversité, le climat et les écosystèmes déclenchent des réactions profondes dans l’inconscient collectif. Les notions d’angoisse de mort et de perte d’un « monde familier » y sont développées avec une profondeur remarquable, plaçant la crise écologique dans une perspective freudienne et jungienne.

La destructivité : entre paralysie et déni

Les auteurs consacrent une partie importante à analyser la destructivité humaine. Ce concept, issu de la psychanalyse, est ici revisité pour décrypter pourquoi et comment les humains participent activement à la dégradation de leur propre habitat. Le déni climatique, par exemple, est interprété comme une défense face à une vérité insupportable. Ces réflexions permettent de comprendre les résistances psychologiques au changement écologique, notamment dans les sociétés occidentales.

De l’écoanxiété à la créativité

Ce livre se distingue par son regard nuancé sur l’écoanxiété. Si ce phénomène est souvent perçu comme une émotion paralysante, les auteurs montrent qu’il peut également devenir une force motrice, ouvrant la voie à des formes inédites de créativité. Ils examinent des cas concrets où l’angoisse écologique a donné naissance à des engagements militants, des innovations sociales ou des expressions artistiques.

Un appel à réinventer la pratique clinique

L’une des grandes contributions de cet ouvrage est son invitation à réinventer la psychologie clinique face aux défis de l’Anthropocène. Les auteurs soulignent que les praticiens doivent désormais intégrer les dimensions environnementales dans leur travail. Par exemple, ils explorent comment accompagner les patients souffrant de solastalgie (la douleur provoquée par les changements de l’environnement proche) ou d’éco-trauma (traumatismes liés à des catastrophes naturelles). La crise écologique impose ainsi un renouvellement des pratiques thérapeutiques, où l’écoute des émotions environnementales devient centrale.

Une réflexion philosophique et politique sous-jacente

En arrière-plan, ce livre pose des questions philosophiques et politiques cruciales : quelle place pour l’humain dans un monde où la nature n’est plus un simple décor, mais un acteur central ? Comment concilier le besoin de soins psychiques individuels avec une action collective urgente ? Ces interrogations enrichissent l’analyse et renforcent l’idée que la psychologie a un rôle à jouer dans la transition écologique.

Cet ouvrage est une œuvre ambitieuse qui éclaire les liens complexes entre la crise environnementale et les états psychiques contemporains. En conjuguant des perspectives cliniques, psychanalytiques et écologiques, cet ouvrage ne se contente pas de dresser un état des lieux alarmant ; il propose des pistes pour transformer les angoisses en forces créatives et les traumatismes en résilience.

Pour les professionnels de la santé mentale, les militants écologistes ou simplement les lecteurs sensibles aux défis du monde contemporain, ce livre est une ressource essentielle. Il rappelle avec force que la transition écologique ne se fera pas sans une prise en charge des blessures psychiques qu’elle provoque et, surtout, qu’elle peut aussi révéler une étonnante capacité humaine à se réinventer.

Les directeurs d’ouvrage :

Philippe Drweski est psychologue clinicien, maître de conférences à l’Université Paris Cité.

Alexandre Sinanian est psychologue clinicien, docteur en psychopathologie, dirigeant du cabinet Practice.

Davide Giannica est psychanalyste, docteur en psychologie, maître de conférences en psychologie clinique à l'Université d'Angers.

Marco Liguori est psychologue clinicien, vice-président de l'association Practice-Recherche.

Les auteurs : Julie Cimetiere, Frédérique Debout, Renaud Evrard, Isabelle Gernet, Gabriel Inticher Binkowski, Claire Invernizzi, Romuald Jean-Dit Pannel, Stéphane Le Lay, Juliette Muneret, Cosimo Schinaia, Serge Tisseron.