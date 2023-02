Michael Polanyi – Le scientifique qui voulait réenchanter le monde, de Bruno Lemaitre – Editions EPFL Press/Collection Focus sciences, novembre 2022 – 296 pages

Né à Budapest en 1891, Michael Polanyi est l’un des intellectuels les plus atypiques de sa génération. Après une brillante carrière de chimiste à Berlin puis à Manchester, il se tourne vers la philosophie et développe une conception tout à fait originale de la connaissance.

Pleinement engagé dans les combats intellectuels de son siècle, il luttera toute sa vie contre une vision nihiliste et désespérée du monde à la source, selon lui, des totalitarismes. Son diagnostic est limpide : ce malaise de la modernité tire son origine d’une idée erronée de la science qui en nie les valeurs et croyances essentielles à sa vitalité. Devant ce constat, Polanyi met sur pied une théorie ambitieuse de la connaissance qui place au premier plan ses dimensions tacites tout en réintroduisant le sujet dans toute sa complexité.

Réfutant l’impasse d’un savoir purement objectif, il nous invite à reconnaître la primauté de la croyance et de l’engagement au sein de toute proposition portant sur la réalité, bouleversant ainsi l’approche traditionnelle de la science comme un savoir vrai et détaché.

Si sa philosophie a naturellement été l’objet de violentes critiques, elle ne cesse encore aujourd’hui de gagner de l’aura. Sa théorie de la « connaissance personnelle » permet non seulement de mieux comprendre le fonctionnement de la science telle qu’elle se pratique, mais elle pave le chemin d’un ré-enchantement du monde, enrichi de la signification et des valeurs des individus qui cherchent à le connaître.

Plus qu’une introduction, ce livre offre une synthèse des idées de Polanyi et convie les lecteurs, qu’ils soient scientifiques, philosophes ou simples curieux, à s’approcher d’une autre vision de la science et de la connaissance capable de bouleverser notre rapport au monde.

Bruno Lemaitre est Professeur à l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL). Spécialiste du système immunitaire, il s’intéresse également à la psychologie des personnalités et à la philosophie des sciences. Il est l’auteur de deux ouvrages : An Essay on Narcissism and Science (2016) et Les dimensions de l’ego (2019).