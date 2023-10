Intrication biologique – Circonstances de découvertes, de Thierry Strub – Editions Beaudelaire, août 2023 – 160 pages

« L’évolution pour l’espèce humaine n’est, peut-être, pas arrivée à son terme, l’homme après l’homme est peut-être notre grand projet. » Il s’agit de la dernière phrase du livre. « Ainsi une nouvelle espèce ou plutôt une nouvelle manière « d’être au monde » pourrait faire son apparition… Un nouvel Homosapiens, l’Aurosapiens« . Ainsi démarre le premier chapitre de l’ouvrage.

Celui-ci explore la proximité théorique entre la gravité et la non-localité biologique, également appelée intrication biologique, qui impliquent toutes deux une action à distance, mais de nature respectivement quantitative et qualitative. Ce livre est en attente de la réalisation du protocole NSB3, mais son contenu peut contribuer à cette réalisation.

L’ouvrage se divise en deux parties : la première aborde les sources d’inspiration principales, en mettant notamment en lumière le sage Sri Aurobindo, tandis que la deuxième partie explore de manière plus fondamentale les notions irrationnelles indispensables au succès thérapeutique, à savoir l’action à distance et l’instantanéité. Ces concepts irrationnels ont été largement ignorés et critiqués, y compris par des experts, mais l’efficacité remarquable de l’action à distance dans le cadre de l’intrication biologique incite à envisager son application thérapeutique.

Au fil des pages …

Dans un monde où depuis l’aube de l’humanité voit l’intelligence et l’entendement le fondement absolu de la société laisse à penser que le rationnel est confondu avec le travail de l’intelligence et de l’irrationnel. « La prochaine fois que quelqu’un vous accuse de prendre une décision irrationnelle, expliquez simplement que vous obéissez aux lois de la physique quantique » « Le principe de non-localité de la physique quantique peut-il ouvrir les vannes des pensées irrationnelles ? »

Nous allons proposer une profonde remise en cause de notre sens commun. La pensée de Sri Aurobindo va nous aider. Ce qui veut dire que la connaissance sera alors bien supérieure à la chose pensée. La prétention considérable du supramental de Sri Aurobindo est de réexaminer complètement l’organisation de notre monde mental.

Que savons-nous de la merveilleuse odeur de la fleur, de sa beauté ? On pourrait dire la même chose pour l’art, la nature que l’on voit, ces oiseaux qui volent si parfaitement et merveilleusement ensemble, nous verrons que cette cohérence est aussi paradoxale.

L’objectif principal de ce livre est d’exposer les raisons rationnelles pour financer un projet irrationnel : en développant une activité antivirale où à distance, la disparition des virus sera totale, et se produira « partout » (sur toute la planète), cela en très peu de temps. Ce sera donc une application utile. C’est le principe de non-localité en biologie. Ce principe fut démontré en physique quantique dès 1983, et couronné par un prix Nobel attribué à Alain Aspect en octobre 2022. Mais les quelques retombées utiles en physique ont laissé ce principe à un domaine théorique : l’épistémologie.

Thierry Strub est un médecin formé à l’Université René Descartes. Il se spécialise en épidémiologie, médecine tropicale et virologie systématique et travaille dans des centres de recherche tels que le service de santé des armées et le Commissariat à l’énergie atomique, où il réalise des travaux sur les infections VIH. Il exerce également en tant qu’expert virologue, directeur médical et médecin médico-marketing dans l’industrie pharmaceutique. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages, dont sa thèse de doctorat en médecine intitulée Paradoxe de simultanéité en épidémiologie. Il a contribué à des rapports d’activité sur des sujets tels que les aptitudes sportives, le handicap mental et le processus évolutif du VIH. Ses travaux ont été publiés dans des revues internationales telles que The Lancet et Cancer detection and prevention. Il anime également des conférences internationales, dont le Symposium international African AIDS à Bruxelles.*

