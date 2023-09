Les cellules Buissonnières, de Lise Barnéoud – Editions Premier Parallèle, 21 septembre 2023 – 208 pages

Une femme qui accouche de ses neveux ; des cellules d’origine fœtale qui battent dans le cœur d’une mère ; des cellules de grand-mères retrouvées dans le sang de nouveau-nés ; autant d’exemples de folles histoires liées au microchimérisme, ce phénomène biologique que nous commençons tout juste à explorer et qui bouleverse la science. Il y a une vingtaine d’années, la découverte du microbiote nous révélait que nous étions à moitié constitués de micro-organismes. Nous réalisons aujourd’hui que même nos cellules humaines ne partagent pas toutes le même ADN. Nous avons tous, en effet, à une échelle plus ou moins importante, des cellules d’autrui en nous. Dans certains cas, ces cellules « étrangères » peuvent venir constituer tout ou partie d’un de nos organes, dont elles participent pleinement au fonctionnement. Pour le meilleur ou pour le pire.

Entrelaçant l’enquête scientifique avec le récit de parcours de femmes et d’hommes dont la vie s’est vu bouleversée par ce phénomène, Les Cellules buissonnières raconte une révolution en cours. C’est ainsi dans les coulisses de la science en train de se faire que nous convie Lise Barnéoud, qui a passé plus d’un an à enquêter, un peu partout dans le monde, auprès de celles et ceux qui défrichent aujourd’hui les nouveaux horizons de la biologie humaine.

Journaliste scientifique indépendante, Lise Barnéoud collabore régulièrement à divers journaux (notamment Science et Vie et Le Monde). Auteure d’ouvrages scientifiques et de documentaires, elle a consacré plusieurs années de recherches à la question des vaccins. Elle a reçu, en 2008, le prix scientifique de la presse quotidienne nationale de la fondation Varenne et, en 2016, le Grand Prix des trophées signatures santé.