Débuter en astronomie – Petit guide d’initiation à l’observation du ciel, de Patrick Lécureuil – Editions deBoeck Supérieur, mai 2022

Rien de mieux que le ciel d’été pour commencer à observer les étoiles, les planètes, dont la lune qui change chaque jour, sans oublier les étoiles filantes qui pleuvent de-ci de-là de la fin juillet jusqu’à la mi-août – les Perséides.

Voici donc un premier guide d’initiation à l’astronomie qui ne demande aucune connaissance préalable pour observer le ciel à l’œil nu, se choisir un instrument d’observation adapté et s’initier à l’astrophotographie à l’aide d’un smartphone ou de tout autre appareil numérique.

Ce guide d’initiation s’adresse à toutes les personnes fascinées par l’astronomie, n’ayant aucune connaissance dans ce domaine, mais qui souhaite se lancer dans l’observation contemplative du ciel étoilé.

Il offre tous les conseils nécessaires pour :

découvrir les bases de l’astronomie

observer le ciel à l’œil nu

choisir un instrument d’observation (jumelles, lunettes et accessoires)

explorer le ciel au fil des saisons

s’initier à la photo du ciel au moyen d’un APN ou d’un smartphone

L’ouvrage est complété par des cartes du ciel et des constellations à télécharger en haute définition par flashcodes, une bibliographie, l’adresse des sites internet et des enseignes spécialisées.

Passionné d’astronomie et d’astrophotographie depuis plus de 25 ans, Patrick Lécureuil est depuis 20 ans animateur en astronomie à la Ferme des Étoiles, à Fleurance dans le Gers (une organisation d’initiation à l’astronomie parrainée par Hubert Reeves). Il vulgarise l’astronomie auprès de tous les publics à travers des classes de découverte ayant pour thème l’astronomie ainsi qu’auprès des adultes. Il a publié La photo du ciel de jour comme de nuit chez Pearson en 2010, Astrophoto (4e édition de Photographier le ciel en numérique) chez De Boeck Supérieur en 2019 et de nombreux articles consacrés à l’astrophotographie, dans la revue Astronomie Magazine.

