L’évolution, question d’actualité ?, de Guillaume Lecointre – Editions Quæ, 20 avril 2023 – 136 pages

L’évolution est le processus par lequel le vivant change, et se maintient tout en changeant. Il a d’abord été touché du doigt par quelques philosophes de l’Antiquité et ceux des lumières européennes, mais c’est au XIXe siècle que le phénomène fut réellement mis en évidence.

L’humain a-t-il inventé l’évolution ? La nature est-elle « bien faite » ? Être parent, cela s’apprend-il ? Fidélité, infidélité, homosexualité, infanticide sont-ils des absurdités de l’évolution ? Que transmet-on à la génération suivante ? La société est-elle un super-organisme ? Peut-on lutter contre le cancer avec l’évolution ? Les langues évoluent-elles ? Avec ses progrès technologiques, l’humain n’a-t-il pas stoppé son évolution ?

Autant de questions intrigantes, parfois dérangeantes, grâce auxquelles l’auteur propose une découverte inédite et passionnante de l’évolution du vivant où se mêlent questions de société et découvertes scientifiques.

On trouve dans cet ouvrage les mécanismes de l’évolution revisités par un grand spécialiste du muséum afin d’expliquer simplement l’organisation du vivant, de l’individu mais aussi de la société dans toute son actualité.

SOMMAIRE

Qu’est-ce que l’évolution ? Qu’appelle-t-on « évolution » ? • Quels sont les moteurs de l’évolution ? • Qu’est-ce que la sélection naturelle ? * Qu’est-ce qui se transmet à la génération suivante ? • À force d’évoluer, une espèce devrait être parfaite, non ? * Est-ce que j’évolue ? • Que veut dire « lutte pour la vie » ? • Que veut dire « survie du plus apte » ? • L’évolution est-elle basée sur l’entraide ou la compétition ? • Faut-il mourir pour vivre ? Évoluer pour ne pas mourir ? • Qu’est-ce que le hasard ? • Qu’est-ce que l’adaptation ? • Y a-t-il des stratégies adaptatives ? • Si l’adaptation est efficace, ne devrait-on pas avoir une seule espèce en un lieu donné ? • Sans alliance, pas de vie ? • Qu’est-ce qu’un individu ? • Comment situer la pensée individuelle ? • Qu’est-ce qu’une espèce ? • Peut-on observer une espèce en train d’évoluer ? • Quelle est la durée de vie d’une espèce ? • Existe-t-il beaucoup d’espèces qui n’ont pas évolué ? • Qu’est-ce qu’une race ? • Darwin, et après ? • Y a-t-il une évolution progressive ? • L’évolution peut-elle simplifier ? faire régresser ? • Y a-t-il de la place pour le superflu ? • Va-t-on perdre notre petit doigt de pied ? • La nature a-t-elle horreur du vide ? * L’évolution est-elle parcimonieuse ? • Y a-t-il des espèces, des races supérieures à d’autres ? • Pourquoi certaines espèces « moins évoluées » continuent-elles d’exister ? • Quels sont les organes qui ont le plus évolué ? • Peut-on éviter le parasitisme ? • Qu’est-ce que la coévolution ?

Dans l’intimité du vivant : Quel est le rôle des mutations génétiques ? • Que font les gènes ? • Quel est le rôle des capacités d’apprentissage dans l’évolution ? • La sexualité a-t-elle accéléré l’évolution ? • Fidélité, infidélité, homosexualité, infanticides : absurdités de l’évolution ? • L’attention parentale est-elle un fait d’évolution ? • La société est-elle un super organisme ? • La technologie est-elle le propre de l’homme ? • L’agriculture a-t-elle été inventée par les termites ? • Un monde sans violence est-il viable ? • Pourquoi les femmes sont plus petites que les hommes ? • D’où vient le genre ? • Pourquoi notre cerveau est-il si important ? • L’épigénétique signifie-elle le retour de Lamarck ?

Une brève histoire du vivant : Qu’est-ce qu’être vivant ? • À quoi ressemblait le premier être vivant ? À de l’ARN ? de l’ADN ? • Qu’est-ce que l’histoire ? • Luca a-t-il vraiment existé ? • Existe-t-il encore des lieux qui ressemblent à la Terre primitive ? • Les règnes du vivant : mythe ou réalité ? • Les virus ont-ils beaucoup évolué ? • Le développement d’un embryon raconte-t-il l’évolution ? • Comment sait-on qu’une espèce va s’éteindre ? • Les fossiles sont-ils nos ancêtres ? • Si les ancêtres communs ont existé, pourquoi s’obstiner à les dire hypothétiques ? • L’évolution aime-t-elle les catastrophes ? • Y a-t-il une « crise de la biodiversité » ? • L’humain va-t-il disparaître ? • Avec ses progrès techniques, l’homme n’a-t-il pas stoppé son évolution ? • Avec le transhumanisme, l’homme ne va-t-il pas dévier son évolution ? • Les champignons nous survivront-ils ? • Quelles sont les espèces les plus résilientes ? • Sauver des espèces, à quoi ça sert ?

L’évolution, les sciences et au-delà : Quelles sont les recherches actuelles en évolution ? • S’il y a un programme génétique, qui l’a programmé ? • Les langues évoluent-elles ? • La culture évolue-t-elle ? • Quel rapport entre vieillissement et cancer ? • Peut-on lutter contre le cancer avec l’évolution ? • La pandémie de Covid-19, un exemple d’évolution ? • L’homme est-il vraiment un animal ? un singe ? • L’homme est-il plus évolué que les autres espèces ? • L’évolution est-elle désolante ? • L’évolution est-elle finie ? • Peut-on vraiment obtenir un œil par hasard ? • Mais l’œil n’est-il pas fait pour voir ? C’est que c’était prévu ! • Sans les chaînons manquants, comment sait-on que l’évolution est vraie ? • Si l’évolution est vraie, quelle place reste-t-il à Dieu ? • Si l’évolution est une théorie, pourquoi devrions-nous l’accepter ? • Mais pourquoi croire à l’évolution ? On est en démocratie, non ? • Pourquoi les sciences nient-elles les vérités de la religion ? • Darwin n’a-t-il pas mené au nazisme ? • Y a-t-il une nouvelle théorie de l’évolution ?

Guillaume Lecointre, systématicien de formation, est enseignant chercheur et professeur du Muséum national d’Histoire naturelle, à Paris. Très investi dans la formation des enseignants, il a publié une trentaine d’ouvrages dont La classification phylogénétique du vivant avec Hervé Le Guyader, aux éditions Belin, et des centaines d’articles. Le présent ouvrage a été lauréat du prix « La science se livre ».