Sortir des labos pour défendre le vivant – Scientifiques en rébellion, collectif – Édition du Seuil Libelle, 8 novembre 2024 – 72 pages

Sortir des labos pour défendre le vivant – Scientifiques en rébellion est un ouvrage collectif qui explore les voix dissidentes parmi les scientifiques, engagées au-delà de leurs laboratoires, pour la défense de la planète et de ses écosystèmes. Publié aux Éditions du Seuil, ce livre réunit des chercheurs, des activistes et des professionnels du milieu scientifique qui ont décidé de sortir du cadre académique pour participer activement aux luttes environnementales.

Lassé·es d’alerter en vain sur la catastrophe écologique et sociale en cours, les scientifiques passent à l’action : marches, conférences sauvages, désobéissance civile non violente… jusqu’à finir en prison parfois.

Face à la gravité de la situation, la « neutralité » scientifique vole en éclats. Il est de la responsabilité des chercheuses et des chercheurs de s’engager pour que le fruit de leurs travaux contribue à changer les politiques et les imaginaires.

Un appel à l’action scientifique

Sous la direction de plusieurs auteurs, ce livre présente des témoignages de scientifiques qui, déçus par les limites imposées par leurs institutions ou par le manque de prise en compte de leurs recherches par les politiques publiques, ont choisi de s’impliquer dans des mouvements sociaux ou de revendiquer publiquement des changements. Ce sont des scientifiques qui, loin de se contenter d’une approche théorique, prennent position pour la sauvegarde du vivant face aux menaces environnementales telles que la crise climatique, la perte de biodiversité et la dégradation des écosystèmes.

Une critique de l’institution scientifique

À travers les pages de cet ouvrage, les auteurs dénoncent également la relation parfois compliquée entre la science et les enjeux sociaux. Dans une époque où la science est souvent instrumentalisée à des fins économiques et politiques, ces scientifiques « en rébellion » rappellent que la recherche ne doit pas se couper des enjeux sociaux et environnementaux. Ils prônent une science plus engagée, qui assume pleinement ses responsabilités éthiques et sociales.

Des témoignages percutants

Les contributions présentes dans ce livre sont aussi diverses que les domaines scientifiques qu’elles couvrent. On y trouve des bio géographes, des climatologues, des sociologues ou des écologistes qui, tous, partagent une même conviction : la nécessité d’une mobilisation collective pour contrer les dérèglements environnementaux. À travers des récits poignants, Sortir des labos pour défendre le vivant expose des histoires d’engagements personnels et professionnels, ainsi que des réflexions sur les défis actuels de la science appliquée à la société.

Un livre nécessaire pour repenser le rôle des scientifiques

Ce livre est un manifeste pour une science ouverte et militante. Il questionne le rôle de la recherche dans un monde de plus en plus pressé par des urgences environnementales et sociales. En invitant les scientifiques à sortir de leurs laboratoires pour se faire entendre, Sortir des labos pour défendre le vivant est un appel à un changement radical dans la manière dont la science interagit avec les défis contemporains. Il s’agit de reconnaître que la vérité scientifique n’est pas une fin en soi, mais un moyen de défendre le vivant et de transformer les sociétés. Un ouvrage essentiel pour repenser la place de la science dans le monde actuel.

Ce livre est donc une invitation à repenser notre rapport à la nature, à l’environnement et à la science, et à nous engager collectivement pour protéger ce qui nous est vital.