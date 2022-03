Se réunir – Du rôle des places dans la cité, de Joëlle Zask – Edition Premier Parallèle, janvier 2022 – 176 pages

« Pourquoi les places publiques sont-elles si importantes en démocratie ? » On connaît les places léguées par Jules César, Louis XIV, Napoléon III, Hitler, Staline ou Mao Zedong. Royales, impériales, nationalistes ou fascistes, elles jalonnent encore aujourd’hui nos villes et nos villages. Mais pourquoi les démocrates n’ont-ils pas, eux aussi, réfléchi au rôle politique des places ? D’où vient cette lacune ? Quelle est la nature de l’inconscient politique qui nous les rend invisibles ? Et comment y remédier, à l’heure où la démocratie a plus que jamais besoin d’être revitalisée ?

Joëlle Zask enquête sur les conditions matérielles qui rendent l’exercice de la démocratie possible. Car « en démocratie, plus on se réunit, plus grandes sont nos libertés, plus les institutions qui nous protègent sont fortes ».

« Si les places de nos villes semblent nécessairement publiques, sont-elles réellement politiques, voire démocratiques ? » C’est cette passionnante question que pose Joëlle Zask dans un essai entre philosophie, architecture et urbanisme.

« Montrez-moi les places de vos villes et de vos villages et je vous dirai dans quelle démocratie vous vivez. »

À la croisée d’une méthode d’analyse (Dewey), d’une critique de la société (à la manière de Tocqueville et de Tarde) et d’une conception de la démocratie comme mode de vie, Zask nous entraîne dans une réflexion centrale.

Joëlle Zask enseigne au département de philosophie de l’université Aix- Marseille. Spécialiste de John Dewey et de philosophie sociale (une branche de la philosophie assez ignorée en France), elle s’intéresse aux conditions d’une culture démocratique partagée. Ses réflexions l’amènent à plonger dans des domaines aussi différents que ceux de l’éducation, l’agriculture, l’économie, l’art, les politiques publiques et bien sûr l’écologie. Elle est l’auteure de plusieurs ouvrages, dont La Démocratie aux champs (La Découverte, 2016) et, aux éditions Premier Parallèle, Quand la forêt brûle (2019) et Zoocities (2020).