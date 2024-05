Des femmes et des hommes – Le pouvoir en partage, de Fabienne Alamelou-Michaille et Bertrand Badré – Préfaces de Michelle Yeoh et Jean Todt et Emmanuel Faber – Editions Actes sud, 17 avril 2024 – 272 pages

« Ce livre n’est pas un manuel ou un manifeste. C’est un appel à construire ensemble une société véritablement mixte. Ce n’est pas une délaration de guerre ou, à l’inverse, une critique d’un embrasement féministe jugé inutile. Nous reconnaissons d’où nous venons. La route a été longue. Nous voulons aller plus loin. » Extrait de l’avant-propos.

Barbie (et Ken) font exploser le box office de l’été 2023, les vagues successives de #metoo secouent les esprits, l’objectif du développement durable n°5 visant à assurer l’égalité femmes-hommes fait officiellement partie depuis 2015 de notre feuille de route collective, la mixité des conseils d’administration est devenue réalité et celle des équipes dirigeantes progresse. Pourtant, la route est encore longue pour atteindre une véritable égalité entre femmes et hommes à tous les niveaux de la société.

Pourquoi les femmes ont-elles tant de difficultés à accéder à des fonctions de pouvoir et pourquoi restent-elles si peu nombreuses à la tête des organisations ? Comment faire pour accélérer le mouvement visant à l’égalité femmes-hommes ? Est-ce que promouvoir les femmes est une question de justice ou plutôt d’efficacité, voire les deux en même temps ?

Répondre à ces questions nécessite de se replonger dans l’histoire et d’analyser le rôle des cultures et des religions dans la construction de notre société patriarcale, en s’appuyant sur les dernières découvertes des neurosciences et de la psychologie comportementale qui permettent de rebattre les cartes.

Un tantinet provocateur et incisif, l’ouvrage explore les dynamiques de pouvoir entre les sexes dans le contexte contemporain. Co-écrit par Fabienne Alamelou-Michaille, militante féministe reconnue, et Bertrand Badré, économiste et banquier d’investissement, ce livre offre un dialogue riche et nuancé sur la nécessité de rééquilibrer le pouvoir pour une société plus juste et équilibrée. Les auteurs déconstruisent les idées reçues, suscitent la réflexion sur ce sujet afin de pacifier le débat et permettre aux femmes de briser le plafond de verre et de partager la gouvernance des États, des entreprises, des communautés religieuses avec les hommes. En s’appuyant sur les témoignages, des entretiens et des discussions avec de nombreuses personnalités de l’univers politique, de la sphère religieuse et du monde entrepreneurial (Isabelle Kocher de Leyritz, Agnès Pannier-Runacher, Muriel Pénicaud, Paul Polman, Denis Machuel…), ils abordent des thèmes variés tels que la représentation des femmes dans les hautes sphères de la finance, la politique, la science et les médias, ainsi que les obstacles systémiques qui empêchent encore une véritable parité, proposant des pistes pour avancer vers un véritable partage du leadership afin de créer une société diversifiée, seule capable d’affronter les défis du temps.

Alamelou-Michaille apporte à l’ouvrage une perspective acérée sur les questions de genre, enrichie par son expérience dans le militantisme féministe. Ses contributions tendent à démontrer comment les structures patriarcales continuent de façonner les institutions et les politiques de manière défavorable aux femmes, tout en proposant des stratégies pour démanteler ces barrières.

Badré offre quant à lui un regard sur comment les principes de l’égalité de genre peuvent être intégrés dans les pratiques commerciales et économiques. Ses analyses montrent que l’égalité des sexes n’est pas seulement une question de justice sociale, mais également un moteur de performance économique et de stabilité financière.

Le style d’écriture est accessible, rendant les discussions complexes compréhensibles pour un large public. Cependant, ce qui rend « Des femmes et des hommes – Le pouvoir en partage » particulièrement captivant est sa capacité à interroger et à remettre en question les présuppositions du lecteur, le poussant à réfléchir sur ses propres positions et préjugés concernant le pouvoir et le genre.

L’égalité entre femmes et hommes est un enjeu de civilisation. Elle se construira sur la reconnaissance pleine et entière de la place des femmes, en particulier dans le leadership de nos sociétés. Et ne sera achevée que par un travail authentique des femmes et des hommes ensemble. Cet objectif pour une diversité enracinée et reconnue indispensable pour affronter les défis du temps, est au cœur de cet ouvrage.

Une lecture essentielle donc pour quiconque s’intéresse à la dynamique du pouvoir, à l’égalité des sexes et à la construction d’un monde où les talents et les compétences de tous sont valorisés équitablement. Alamelou-Michaille et Badré ont réussi à créer un ouvrage qui ne se veut pas seulement informatif mais aussi profondément transformateur.

Fabienne Alamelou Michaille a exercé des fonctions de direction dans le groupe LVMH, puis s’est intéressée à la question des femmes et de l’accession aux fonctions de gouvernement dans ses études de théologie à l’université catholique de Lyon. Aujourd’hui elle accompagne des entreprises dans l’accélération du processus de féminisation de leur management et instances dirigeantes via sa société Leadtogether.

Bertrand Badré a été directeur financier de grands groupes bancaires et directeur général de la Banque Mondiale. Il est aujourd’hui associé-fondateur de Blue like an Orange Sustainable Capital, un fonds d’investissement qui place notamment la question de l’égalité femmes-hommes au cœur de sa stratégie d’investissement. Dans ses livres récents, il aborde aussi la question du genre dans la finance.

Lire un extrait