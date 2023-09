Le bonheur individuel pour la paix sociale, de Carl Eugène – Editions du Panthéon, 29 août 2023 – 128 pages

« Nous faisons donc ici un travail didactique visant à éduquer nos lecteurs, à leur enseigner l’art du discours explicatif et pédagogique, que nous considérons comme nécessaire pour appréhender cette nouvelle façon de penser et de concevoir la réalité de notre existence, une façon juste de le faire. »

Dans « Le bonheur individuel pour la paix sociale », Carl Eugène poursuit son travail de vulgarisation de la méthode sociologique en définissant la science à travers la connaissance, et intrinsèquement le respect, des lois de la nature. Partageant en exemple son expérience, il dévoile son but : atteindre la Paix et l’Amour dans leur plus pure expression, notamment grâce au langage. Par la maîtrise de l’art du discours, chacun communique mieux et ainsi peut comprendre et se faire comprendre de ses semblables. Carl Eugène revient avec sa perspective sociologique unique. Réflexions, pistes de communication, visions… c’est tout cela qui est partagé dans cet essai foisonnant.

« Ce livre est le cinquième d’une série d’ouvrages dits de sociologie scientifique. Il comporte en partie une certaine biographie. Il sera question en effet de moi. Mais pas d’une façon formelle, linéaire. Il sera un peu quelquefois question de moi en tant que sujet autour duquel se construit la trame de l’histoire que je raconte, de mon histoire. Mais ce sera surtout le prétexte à un exposé scientifique. Celui de la sociologie scientifique, dont nous traiterons tantôt de la théorie générale, tantôt d’analyses de cas offertes en exemples, et devant permettre aux profanes de s’y retrouver et d’apprendre certaines choses importantes. Partant de là, il y aura non pas comme d’habitude une suite dans les idées, mais des exemples concrets plutôt, indépendants en partie des autres.«

Sociologue canadien d’origine haïtienne, diplômé de l’Université du Québec à Montréal, Carl Eugène est féru de sciences humaines. Il est également l’auteur de « Sentiments amoureux et désirs sexuels » (2021), « Entre hier et demain, la rupture » (2022) et « Pour une dynamique de paix et la jouissance de sa vie » (2022) déjà parus aux Éditions du Panthéon.