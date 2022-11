Au bout de nos rêves. Le retour des utopies – Un nouveau Petit Cahier de tendances, Ouvrage collectif de Barbara Glowczewski, Viviana Lipuma, Alexis Jenni, Timothée Duverger, Flavien Menu – Edition de la Fondation Jean Jaurès / Collection Les petits Cahiers de tendances et des éditions de l’Aube, 24 novembre 2022

À l’heure des désastres écologiques, peut-on vouloir encore expérimenter de nouvelles voies, rêver d’autres chemins ? Oui ! Ici ou là, des espaces se créent qui témoignent d’un retour des utopies dans les têtes et dans les actes. Pour preuve, ces quatre récits enthousiasmants où des anthropologues, un écrivain, un expert de l’économie sociale et solidaire et un architecte livrent leur vision de ce que serait un monde différent. Quatre regards qui disent que si l’utopie est un horizon fait d’imprévus, elle est aussi un incomparable moyen pour changer d’époque..

