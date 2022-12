Une éthique pour temps de crise, d’Emmanuel Hirsch – Editions du Cerf, novembre 2022 – 360 pages

Limitation des libertés individuelles, consignes de tri en réanimation, déprogrammation d’opérations, priorisation des vaccinations et de l’accès aux soins, obligation vaccinale des soignants… La pandémie nous a confrontés à des dilemmes moraux et éthiques inédits, qui ont ébranlé nos certitudes et nos valeurs, et sur lesquels il a fallu trancher dans l’urgence, sans véritable concertation sur le sens des libertés.

La crise sanitaire s’inscrit désormais dans la longue durée. Nous devrons « vivre avec », et nous préparer à faire face à d’autres menaces, d’autres risques qui ne manqueront pas de survenir. Mais, pour cela, il est impératif que nous saisissions les défis qui attendent notre démocratie et les principes à mobiliser pour assurer des arbitrages judicieux.

À partir des situations et des débats les plus significatifs, Emmanuel Hirsch analyse rigoureusement le fil du processus décisionnel assumé par l’État, afin de tirer les leçons de cette crise.

Un traité d’éthique indispensable pour comprendre hier et nous préparer à demain.

Professeur émérite d’éthique médicale à l’Université Paris-Saclay, membre de l’Académie nationale de médecine, Emmanuel Hirsch a créé l’Observatoire national éthique et pandémie dans le cadre de l’Espace de réflexion éthique Île-de-France. Il a publié de nombreux ouvrages dont Pandémie 2020. Éthique, Politique, société, aux Éditions du Cerf.