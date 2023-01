2 milliards de réenchanteurs – Le manifeste des acteurs du changement, d’Aurélie Piet et Marc Luyckx Ghisi – Editions Actes sud, 15 février 2023 – 160 pages

Une nouvelle “Renaissance” civilisationnelle est en cours. Mais celle-ci demeure occultée par le déclin de l’ère productiviste dans laquelle nous vivons, palpable à travers une cascade de catastrophes de plus en plus fréquentes. Dans un quotidien rythmé par les nouvelles alarmantes, beaucoup ressentent un sentiment d’impuissance, voire de désespoir face au déni et à l’immobilisme des tenants du pouvoir économique et politique.

Pourtant, à l’ombre de cette structure plus que vacillante fourmillent deux milliards d’acteurs qui fabriquent silencieusement un nouveau monde. Théorisés et évoqués sous diverses dénominations telles que citoyens du monde, minorité créative, créatifs culturels, ces acteurs du changement fraient une troisième voie civilisationnelle, en dehors du sempiternel conflit entre conservatisme et modernisme.

Les acteurs du changement ne sont pas isolés, nous ne sommes pas isolés mais potentiellement très nombreux à changer et vouloir changer. Qui sommes-nous ? Quel monde sommes-nous en train de créer ? Pourquoi cette nouvelle plaque tectonique s’imposera-t-elle comme évidente ?

Nous aspirons à une vie plus qualitative, plus éthique, plus juste, plus humaine et plus respectueuse du vivant. Le changement de civilisation est déjà en route et il vient d’en bas. Nous sommes plus de 2 milliards de réenchanteurs, de citoyennes et de citoyens à réaliser des millions de révolutions tranquilles à travers la planète. Une force colossale qu’aucune puissance économique, politique ou militaire ne peut arrêter.

Ensemble, nous construisons une société porteuse de sens, la nouvelle plaque tectonique du monde de demain.

Ils, et surtout elles, car il s’agit à 66 % de femmes, sont capables de faire basculer les valeurs dominantes de notre société, en remettant le partage, la solidarité et le respect du vivant au premier plan de nos préoccupations.

Ce manifeste porteur d’espoir entend tout d’abord faire connaître ce groupe social aussi hétéroclite que fragmenté à travers le monde, pour que chacune et chacun s’y reconnaisse et prenne conscience qu’il ou elle n’agit pas isolément. Il est temps de fédérer cette communauté qui s’ignore et de porter sa voix au plus grand nombre.

« Quand un système est incapable de traiter ses problèmes vitaux, il se dégrade, se désintègre ou alors il est capable de susciter un méta-système à même de traiter ses problèmes : il se métamorphose. »

Edgar Morin, – “Éloge de la métamorphose”, Le Monde (en ligne), 9 janvier 2010

Économiste et chercheuse indépendante, Aurélie Piet consacre ses travaux à faire de l’économie l’affaire de tous, afin de soutenir l’émergence d’une économie transmoderne basée sur la régénération du vivant et du lien social. Son précédent essai Quand l’Homo economicus saute à l’élastique… sans élastique (Plon, 2019) pose les bases de cette approche de vulgarisation.

Philosophe et docteur en théologie, Marc Luyckx Ghisi a été fonctionnaire européen. Au sein de la Cellule de prospective de la Commission européenne (1990-1999), créée par Jacques Delors, il a développé les notions de “transmodernité” et de “société de la connaissance” pour analyser les transformations culturelles qui touchent les sociétés européennes à l’ère de la dématérialisation de l’économie.

