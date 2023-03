Ram’Adam, de Anne Pignon – Editions du Panthéon, 21 février 2023 – 72 pages

« J’ai honte de mes pensées. Nos amis nous parlent d’un acte héroïque. Pour nous, ce n’est qu’un acte juste, un besoin de leur venir en aide, essayer de combler, pour un seul, le vide humanitaire immense dont on a honte. »

L’accueil des migrants est un sujet de société majeur. Mais qu’en sait-on vraiment ? Anne Pignon met en lumière des histoires, des humains, dont la situation est éclipsée par des gros titres.

Si l’on parle beaucoup des migrants comme d’un problème, peu de personnes, en réalité, agissent concrètement pour leur venir en aide. L’auteure nous fait ici le récit de l’accueil d’Adam, un jeune Soudanais, dans sa famille. Ne cachant ni les difficultés du parcours, ni les joies intenses, elle se livre à cœur ouvert pour conter une aventure avant tout humaine.

Anne Pignon vit près de Calais. Touchée par la situation de ces personnes qu’elle voit tous les jours, fatiguée d’entendre des discours pompeux et de ne voir aucun changement, elle a décidé d’agir, à son échelle et avec le soutien sans faille des siens, du mieux qu’elle pouvait, avec ses doutes et ses maladresses.

